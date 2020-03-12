Доллар и евро резко выросли 12 марта

Российский рубль снова обвалился, а доллар и евро почти вернулись на рекордные позиции

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На торгах Белорусской валютно-фондовой биржи 12 марта курсы доллара и евро вновь резко подскочили и почти достигли рекордов начала недели. Национальная валюта ослабла после недавнего укрепления >

Доллар США подорожал на 1,44% (+0,0333) до 2,3474 USD/BYN. Курс евро подскочил на 0,98% (+0,0257) до 2,6471 EUR/BYN.

А вот курс российского рубля существенно снизился - на 2,18% (-0,0707) до 3,1656 белорусского рубля за 100 российских.

Накануне цена нефти на мировом рынке снова снизилась, с этим связывают и новое падение курса российского рубля.

Напомним, недавно премьер-министр Беларуси прокомментировал ситуацию с валютой и заявил, что Нацбанк не будет искусственно сдерживать курс рубля >