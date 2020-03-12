«Белавиа» отменила рейсы в Рим из-за коронавируса

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«Белавиа» отменяет рейсы в Рим. Полеты национальной авиакомпании в столицу Италии пока что приостанавливаются до 15 апреля, сообщил оператор 12 марта.

Напомним, двумя днями ранее авиакомпания проинформировала о приостановке выполнения рейсов по маршруту Минск - Милан - Минск. Вылеты пришлось отменить из-за постановления правительства Италии о запретных мерах в рамках борьбы с эпидемией коронавируса.

В «Белавиа» добавили, что уже купленные билеты можно вернуть по месту оплаты за полную стоимость или поменять на любой рейс до 31 мая. Речь идет об обмене билетов в пределах одного класса по тому же маршруту.

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Кроме того, с 13 по 31 марта «Белавиа» отменила рейсы в Тель-Авив по вторникам и четвергам, оставляя в расписании полеты только по воскресеньям. Виною тому - тоже коронавирус. По указанию авиационных властей Израиля до конца марта ввели ограничения на въезд в Израиль для граждан иностранных государств, не имеющих гражданство Израиля или израильского вида на жительство.