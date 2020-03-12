КП Беларусь
Группу студентов БГУ госпитализировали из-за коронавируса
В университете проводят санитарную обработку
Группу студентов БГУ госпитализировали из-за коронавирусаФото: Павел МИЦКЕВИЧ
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В Белгосуниверситете проводятся санитарно-эпидемиологические мероприятия и обработка контактов второго уровня, сообщила 12 марта пресс-служба Минздрава.
- Группа студентов, так называемые контакты второго уровня, госпитализирована в госпиталь ветеранов для последующего тестирования на COVID-19, - говорится в сообщении. - Заболевших среди студентов нет. Университет работает в обычном режиме.
Напомним, президент Беларуси в четверг заявил, что «для паники нет оснований». А глава Минздрава призвал тех, кто возвращается из-за границы, повысить сознательность и выступил за отмену массовых мероприятий >
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