Группу студентов БГУ госпитализировали из-за коронавируса

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В Белгосуниверситете проводятся санитарно-эпидемиологические мероприятия и обработка контактов второго уровня, сообщила 12 марта пресс-служба Минздрава.

- Группа студентов, так называемые контакты второго уровня, госпитализирована в госпиталь ветеранов для последующего тестирования на COVID-19, - говорится в сообщении. - Заболевших среди студентов нет. Университет работает в обычном режиме.

Напомним, президент Беларуси в четверг заявил, что «для паники нет оснований». А глава Минздрава призвал тех, кто возвращается из-за границы, повысить сознательность и выступил за отмену массовых мероприятий >

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