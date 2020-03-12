Студента из Ирана, который вылечился от коронавируса, выписали из больницы
Студента БНТУ из Ирана, который вылечился от коронавируса, уже выписали из инфекционной больницы. Об этом молодой человек сообщил на своей страничке в Инстаграм. Парса снял видео, как стоит на улице возле окна палаты, где находится на карантине его невеста Полина.
- А меня еще нет, - расстроено говорит девушка. Она открыла окно, чтобы увидеть своего любимого.
Парса в видео объясняет, что они не могут дотрагиваться друг до друга.
- Я на квартире, собираю вещи и еду в общежитие, - рассказал "Комсомолке" Парса. - Может, меня и узнавали на улице. Но никто ничего не говорил.
- Какие планы?
- Подожду Полину. Если результат теста будет отрицательный, то ее выпишут.
Напомним, студент БНТУ из Ирана стал первым в Беларуси пациентом, у которого выявили коронавирусную инфекцию. Молодого человека госпитализировали в конце февраля. Сейчас у Парсы приятные хлопоты - свадебные! 23 мая он женится на своей девушке.
Студента из Ирана, который выздоровел от коронавируса, выписали из больницы.ВИДЕО: instagram.com/parsa__gh74/
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