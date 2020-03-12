Студента из Ирана, который вылечился от коронавируса, выписали из больницы

Парсу уже выписали из больницы. Фото: Из личного архива

Молодой человек вышел из больницы и ждет, когда и его невеста покинет палату [видео]

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Студента БНТУ из Ирана, который вылечился от коронавируса, уже выписали из инфекционной больницы. Об этом молодой человек сообщил на своей страничке в Инстаграм. Парса снял видео, как стоит на улице возле окна палаты, где находится на карантине его невеста Полина.

- А меня еще нет, - расстроено говорит девушка. Она открыла окно, чтобы увидеть своего любимого.

Парса в видео объясняет, что они не могут дотрагиваться друг до друга.

- Я на квартире, собираю вещи и еду в общежитие, - рассказал "Комсомолке" Парса. - Может, меня и узнавали на улице. Но никто ничего не говорил.

- Какие планы?

- Подожду Полину. Если результат теста будет отрицательный, то ее выпишут.

Напомним, студент БНТУ из Ирана стал первым в Беларуси пациентом, у которого выявили коронавирусную инфекцию. Молодого человека госпитализировали в конце февраля. Сейчас у Парсы приятные хлопоты - свадебные! 23 мая он женится на своей девушке.