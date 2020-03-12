КП Беларусь
МАЗ сбил 8-летнюю девочку в Полоцке: возбуждено уголовное дело
Школьница с травмами госпитализирована
МАЗ сбил 8-летнюю девочку в ПолоцкеФото: Павел МИЦКЕВИЧ
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В Полоцке в отношении водителя грузовика МАЗ возбудили уголовное дело. Утром 11 марта 62-летний водитель сбил 8-летнюю девочку, перебегавшую проезжую часть вне пешеходного перехода.
К счастью, школьница осталась жива, но ее пришлось госпитализировать. Водитель в момент ДТП был трезв, сообщает Следственный комитет.
Обстоятельства произошедшего пока уточняются. Возможных очевидцев ДТП следователи просят позвонить по телефону в Управление СК по Витебской области +375 (33) 399-80-44. Звонить можно круглосуточно.