2020-03-12T15:23:40+03:00
Общество
КП Беларусь

Белорус скрыл от врачей, что был в Италии, а у него нашли коронавирус

У пациента - средняя степень тяжести заболевания
Павел МИЦКЕВИЧ
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У пациента - средняя степень тяжести заболеванияУ пациента - средняя степень тяжести заболеванияФото: Павел МИЦКЕВИЧ
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Министр здравоохранения Беларуси Владимир Караник после встречи с президентом 12 марта сказал, что карантин на границе сохранится, а медики продолжат держать на контроле тех, кто возвращается домой из стран, где распространяется коронавирус. Министр выступает за ограничение массовых мероприятий и призывает белорусов, приезжающий из-за границы, «увеличивать свою сознательность».

Караник рассказал о случае, когда белорус скрыл от врачей, что был в Италии, а у него нашли коронавирус:

- В понедельник был выявлен случай в Минске. Пациент, ныне в состоянии средней степени тяжести, скрыл от врачей, что находился в Северной Италии, - цитирует министра belta.by. - В Беларусь он прилетел рейсом из Мюнхена. Только когда он попал в больницу с пневмонией, сделали тест на коронавирус - и он оказался положительным.

Глава Минздрава считает, что в попытках скрыть свое состояние виновата «ненужная шумиха в прессе», а также «попытка вторгнуться в личную жизнь людей».

- Если вы вернулись из стран, не очень благоприятных по эпидемиологии, сделайте тест, ограничьте свои контакты, не посещаете своих пожилых родственников, - призвал министр.

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