2020-03-12T16:19:37+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Кавказский гастролер в Беларуси обманывал перекупщиков золота

Мошенника задержали в Могилеве
Павел МИЦКЕВИЧ
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Он вас обманул? Позвоните в милицию. Фото: МВДОн вас обманул? Позвоните в милицию. Фото: МВД
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За махинации с золотом задержан 59-летний гастролер из одной из стран Кавказа - мужчина обманывал перекупщиков драгоценных металлов.

- Приезжал в областные города буквально на пару часов и отправлялся на местный рынок. Там находил человека, которому предлагал по дешевке купить увесистую золотую цепочку, - рассказывают в МВД. - Вместе шли в пункт приема драгоценных металлов, где оценщик подтверждал качество изделия и его немалую цену. После этого подозреваемый незаметно менял золото на дешевую подделку и вручал ее потерпевшему.

Мужчину поймали 11 марта в Могилеве. На счету подозреваемого как минимум два похожих эпизода, но милиционеры полагают, что потерпевших может быть больше. Поэтому обращаются к возможным жертвам мошенника, изображенного на фото, и просят позвонить в "102" тех, кого обманул мужчина.

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