ДТП с маршруткой в Минске: пострадали два пассажира

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12 марта днем в центре Минска произошло ДТП с участием маршрутного такси. По предварительной информации столичной Госавтоинспекции, водитель маршрутки «Форд» затормозил на остановке в районе пересечения проспекта Независимости и улицы Волгоградской для посадки и высадки пассажиров.

Как раз в это время водитель грузового автомобиля «Газель», который ехал в крайней правой полосе, врезался в маршрутку. В итоге двум пассажирам микроавтобуса понадобилась медицинская помощь. Ведется разбирательство.