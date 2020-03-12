КП Беларусь
ДТП с маршруткой в Минске: пострадали два пассажира
В микроавтобус на остановке врезался грузовик
В микроавтобус на остановке врезался грузовик. Фото: ГАИ
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12 марта днем в центре Минска произошло ДТП с участием маршрутного такси. По предварительной информации столичной Госавтоинспекции, водитель маршрутки «Форд» затормозил на остановке в районе пересечения проспекта Независимости и улицы Волгоградской для посадки и высадки пассажиров.
Как раз в это время водитель грузового автомобиля «Газель», который ехал в крайней правой полосе, врезался в маршрутку. В итоге двум пассажирам микроавтобуса понадобилась медицинская помощь. Ведется разбирательство.