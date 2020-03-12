Из-за эпидрасследования в Минске на индивидуальное обучение переведен один класс Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Медики выявляют «контакты первого и второго уровня» и берут тесты на коронавирус

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В ходе эпидемиологического исследования на индивидуальное обучение переведен один класс в гимназии №20 Минска. Учебное заведение расположено на улице Одинцова во Фрунзенском районе столицы.

- Проводятся санитарно-противоэпидемические мероприятия, в том числе по выявлению контактов первого и второго уровня граждан, у которых взяты тесты на COVID-19, - кратко сообщили о случившемся в пресс-службе Минздрава. - Мероприятия проводятся для организации за ними своевременного медицинского наблюдения.

Напомним, ранее группу студентов БГУ госпитализировали из-за коронавируса. Студентов изолировали в госпитале для тестирования на COVID-19, а в университете провели санитарно-эпидемиологические мероприятия и обработку «контактов второго уровня».

- Никакой новой волны коронавируса в Беларуси нет, - добавили в Минздраве. - Факультеты БГУ работают в обычном режиме.

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