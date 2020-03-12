В Минске «Газель» подбила маршрутку на остановке: пострадали два пассажира

Маршрутка попала в ДТП на остановке. Фото: стоп-кадр.

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Дорожно-транспортное происшествие с маршрутным такси произошло в белорусской столице в четверг, 12 марта. Об этом пресс-служба ГАИ УВД Мингорисполкома проинформировала в официальном аккаунте в Телеграме.

Два транспортных средства столкнулись на пересечении проспекта Независимости с улицей Волгоградской. Маршрутка подъехала к остановке и остановилась, чтобы высадить пассажиров. В этот момент в нее и въехала «Газель», пострадали пассажиры маршрутки.

– Водитель «Газели» в момент ДТП ехал в первой полосе движения, выясняются причины по которым мужчина не справился с управлением и допустил столкновение. Пострадали два пассажира маршрутного такси, им понадобилась помощь медиков, – уточнили в пресс-службе.

По факту аварии проводится проверка.

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