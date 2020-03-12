2020-03-12T18:24:43+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Минске «Газель» подбила маршрутку на остановке: пострадали два пассажира

Авария произошла в центре столицы [видео]
Надежда БУТОВИЧ
Поделиться:
Маршрутка попала в ДТП на остановке. Фото: стоп-кадр.Маршрутка попала в ДТП на остановке. Фото: стоп-кадр.
Изменить размер текста:

Дорожно-транспортное происшествие с маршрутным такси произошло в белорусской столице в четверг, 12 марта. Об этом пресс-служба ГАИ УВД Мингорисполкома проинформировала в официальном аккаунте в Телеграме.

Два транспортных средства столкнулись на пересечении проспекта Независимости с улицей Волгоградской. Маршрутка подъехала к остановке и остановилась, чтобы высадить пассажиров. В этот момент в нее и въехала «Газель», пострадали пассажиры маршрутки.

– Водитель «Газели» в момент ДТП ехал в первой полосе движения, выясняются причины по которым мужчина не справился с управлением и допустил столкновение. Пострадали два пассажира маршрутного такси, им понадобилась помощь медиков, – уточнили в пресс-службе.

По факту аварии проводится проверка.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Два ДТП с пострадавшими пешеходами в Минске.

В обоих случаях пешеходы попали под машины, переходя «зебру» (подробности).

Серьезное ДТП в Лиозненском районе: Renault въехал в фуру.

В аварии один человек погиб, трое госпитализированы (подробности).

ДТП с маршруткой в Минске. 12.03.2020г..

Еще больше материалов по теме: «Минск: новости»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
В Беларуси начинают готовиться к параду 9 мая на 75-летие Победы, военная техника уже с понедельника пойдет на репетиции
В Оршанском районе нашли погибшим пропавшего 8 марта 95-летнего пенсионера
Видеофакт. В Вилейке нетрезвого пассажира разозлила болтовня школьников в автобусе, и он распустил кулаки
В Минске «Газель» подбила маршрутку на остановке: пострадали два пассажира
Из-за эпидрасследования в Минске на индивидуальное обучение переведен один класс
ДТП с маршруткой в Минске: пострадали два пассажира
Лукашенко отменил дорожный сбор для электромобилей и подписал указ о других льготах
Кавказский гастролер в Беларуси обманывал перекупщиков золота
Белорус скрыл от врачей, что был в Италии, а у него нашли коронавирус
МАЗ сбил 8-летнюю девочку в Полоцке: возбуждено уголовное дело
Студента из Ирана, который вылечился от коронавируса, выписали из больницы
Группу студентов БГУ госпитализировали из-за коронавируса
«Белавиа» отменила рейсы в Рим из-за коронавируса
Доллар и евро резко выросли 12 марта
Белорус выбросил на границе саблю XIX века
Лукашенко о коронавирусе в Беларуси: «Для паники нет оснований»
В Гомеле «заминировали» областной суд
В Каменецком районе взорвалась газовая плита, мужчина получил ожоги
Названы минимальные пороги баллов на ЦТ-2020
Том Хэнкс и его жена заразились коронавирусом