В Минске «Газель» подбила маршрутку на остановке: пострадали два пассажира
Дорожно-транспортное происшествие с маршрутным такси произошло в белорусской столице в четверг, 12 марта. Об этом пресс-служба ГАИ УВД Мингорисполкома проинформировала в официальном аккаунте в Телеграме.
Два транспортных средства столкнулись на пересечении проспекта Независимости с улицей Волгоградской. Маршрутка подъехала к остановке и остановилась, чтобы высадить пассажиров. В этот момент в нее и въехала «Газель», пострадали пассажиры маршрутки.
– Водитель «Газели» в момент ДТП ехал в первой полосе движения, выясняются причины по которым мужчина не справился с управлением и допустил столкновение. Пострадали два пассажира маршрутного такси, им понадобилась помощь медиков, – уточнили в пресс-службе.
По факту аварии проводится проверка.
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