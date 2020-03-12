2020-03-12T19:03:29+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Видеофакт. В Вилейке нетрезвого пассажира разозлила болтовня школьников в автобусе, и он распустил кулаки

Родители пострадавшего подростка завезли мальчика в больницу и заявили в милицию на хулигана
Надежда БУТОВИЧ
Поделиться:
Подвыпивший мужчина ударил кулаком 14-летнего мальчика. Фото: pixabay.com.Подвыпивший мужчина ударил кулаком 14-летнего мальчика. Фото: pixabay.com.
Изменить размер текста:

Правоохранители Вилейки разбираются с обстоятельствами драки в общественном месте. Точнее это была даже и не драка, а взрослый мужчина ни с того ни с сего ударил незнакомого 14-летнего школьника. Подробности рассказали в пресс-службе МВД.

Инцидент произошел в городском автобусе 29 февраля. По третьему маршруту ехали несколько пассажиров, в задней части салона автобуса ехали, болтая между собой, ученики городской школы, рядом с подростками оказался 56-летний мужчина.

– Вилейчанин по дороге прислушался к разговору подростков, и ему он не понравился. Он громко высказал свое недовольство, а затем ударил кулаком в лицо 14-летнего мальчика. Конфликт попал на запись камеры наблюдения автобуса, на кадрах видно, как после удара, школьники просто ретируются прочь от агрессивного мужчины, – пояснили в пресс-службе.

Дома пострадавший мальчик рассказал обо всем родителям, его отвезли в больницу, а затем написали заявление в милиции. Обидчика вычислили быстро благодаря видеозаписи.

– Известно, что в момент конфликта хулиган был нетрезвым и, с его слов, поэтому и повел себя агрессивно, других причин своих действий он не назвал. Против подозреваемого возбуждено уголовное дело. Ранее фигурант уже привлекался к ответственности за дебоши, повреждение имущества и семейные скандалы, – добавили в МВД.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Витебске пассажир троллейбуса сначала показал контролеру проездной, а потом побил его.

Пассажир был пьяным и у него начался внезапный приступ агрессии (подробности).

В Барановичах безбилетница рвала на контролере волосы и била кулаками.

Дебоширку могут посадить на 5 лет (подробности).

Съемки камеры видеонаблюдения.

Еще больше материалов по теме: «Беларусь: Региональные новости»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
В Беларуси начинают готовиться к параду 9 мая на 75-летие Победы, военная техника уже с понедельника пойдет на репетиции
В Оршанском районе нашли погибшим пропавшего 8 марта 95-летнего пенсионера
Видеофакт. В Вилейке нетрезвого пассажира разозлила болтовня школьников в автобусе, и он распустил кулаки
В Минске «Газель» подбила маршрутку на остановке: пострадали два пассажира
Из-за эпидрасследования в Минске на индивидуальное обучение переведен один класс
ДТП с маршруткой в Минске: пострадали два пассажира
Лукашенко отменил дорожный сбор для электромобилей и подписал указ о других льготах
Кавказский гастролер в Беларуси обманывал перекупщиков золота
Белорус скрыл от врачей, что был в Италии, а у него нашли коронавирус
МАЗ сбил 8-летнюю девочку в Полоцке: возбуждено уголовное дело
Студента из Ирана, который вылечился от коронавируса, выписали из больницы
Группу студентов БГУ госпитализировали из-за коронавируса
«Белавиа» отменила рейсы в Рим из-за коронавируса
Доллар и евро резко выросли 12 марта
Белорус выбросил на границе саблю XIX века
Лукашенко о коронавирусе в Беларуси: «Для паники нет оснований»
В Гомеле «заминировали» областной суд
В Каменецком районе взорвалась газовая плита, мужчина получил ожоги
Названы минимальные пороги баллов на ЦТ-2020
Том Хэнкс и его жена заразились коронавирусом