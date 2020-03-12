Видеофакт. В Вилейке нетрезвого пассажира разозлила болтовня школьников в автобусе, и он распустил кулаки
Правоохранители Вилейки разбираются с обстоятельствами драки в общественном месте. Точнее это была даже и не драка, а взрослый мужчина ни с того ни с сего ударил незнакомого 14-летнего школьника. Подробности рассказали в пресс-службе МВД.
Инцидент произошел в городском автобусе 29 февраля. По третьему маршруту ехали несколько пассажиров, в задней части салона автобуса ехали, болтая между собой, ученики городской школы, рядом с подростками оказался 56-летний мужчина.
– Вилейчанин по дороге прислушался к разговору подростков, и ему он не понравился. Он громко высказал свое недовольство, а затем ударил кулаком в лицо 14-летнего мальчика. Конфликт попал на запись камеры наблюдения автобуса, на кадрах видно, как после удара, школьники просто ретируются прочь от агрессивного мужчины, – пояснили в пресс-службе.
Дома пострадавший мальчик рассказал обо всем родителям, его отвезли в больницу, а затем написали заявление в милиции. Обидчика вычислили быстро благодаря видеозаписи.
– Известно, что в момент конфликта хулиган был нетрезвым и, с его слов, поэтому и повел себя агрессивно, других причин своих действий он не назвал. Против подозреваемого возбуждено уголовное дело. Ранее фигурант уже привлекался к ответственности за дебоши, повреждение имущества и семейные скандалы, – добавили в МВД.
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