Видеофакт. В Вилейке нетрезвого пассажира разозлила болтовня школьников в автобусе, и он распустил кулаки

Родители пострадавшего подростка завезли мальчика в больницу и заявили в милицию на хулигана

Изменить размер текста: A A

Правоохранители Вилейки разбираются с обстоятельствами драки в общественном месте. Точнее это была даже и не драка, а взрослый мужчина ни с того ни с сего ударил незнакомого 14-летнего школьника. Подробности рассказали в пресс-службе МВД.

Инцидент произошел в городском автобусе 29 февраля. По третьему маршруту ехали несколько пассажиров, в задней части салона автобуса ехали, болтая между собой, ученики городской школы, рядом с подростками оказался 56-летний мужчина.

– Вилейчанин по дороге прислушался к разговору подростков, и ему он не понравился. Он громко высказал свое недовольство, а затем ударил кулаком в лицо 14-летнего мальчика. Конфликт попал на запись камеры наблюдения автобуса, на кадрах видно, как после удара, школьники просто ретируются прочь от агрессивного мужчины, – пояснили в пресс-службе.

Дома пострадавший мальчик рассказал обо всем родителям, его отвезли в больницу, а затем написали заявление в милиции. Обидчика вычислили быстро благодаря видеозаписи.

– Известно, что в момент конфликта хулиган был нетрезвым и, с его слов, поэтому и повел себя агрессивно, других причин своих действий он не назвал. Против подозреваемого возбуждено уголовное дело. Ранее фигурант уже привлекался к ответственности за дебоши, повреждение имущества и семейные скандалы, – добавили в МВД.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Витебске пассажир троллейбуса сначала показал контролеру проездной, а потом побил его.

Пассажир был пьяным и у него начался внезапный приступ агрессии (подробности).

В Барановичах безбилетница рвала на контролере волосы и била кулаками.

Дебоширку могут посадить на 5 лет (подробности).