2020-03-12T19:26:48+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Оршанском районе нашли погибшим пропавшего 8 марта 95-летнего пенсионера

Дедушка ушел из дома и пропал
Надежда БУТОВИЧ
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Тело пожилого сельчанина нашли недалеко от деревни. Фото: ПСО "Ангел".Тело пожилого сельчанина нашли недалеко от деревни. Фото: ПСО "Ангел".
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В праздничный день 8 марта в деревне Брюхово пропал местный житель. 95-летний Геннадий Матвеевич Савицкий по словам очевидцев в тот день вышел из дома и пропал. Дедушку искали волонтеры и милиция, но, к сожалению, нашли его случайно односельчане и уже погибшим. Об этом проинформировали в пресс-службе УВД Витебского областного исполкома.

– Тело погибшего пенсионера недалеко от родной деревни обнаружил односельчанин мужчины. Сейчас на месте происшествия работают специалисты следственно-оперативной группы, для определения обстоятельств и причин смерти назначена судмедэкспертиза, – пояснили правоохранители.

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