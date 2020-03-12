2020-03-12T20:04:51+03:00
Минск
КП Беларусь

В Беларуси начинают готовиться к параду 9 мая на 75-летие Победы, военная техника уже с понедельника пойдет на репетиции

Посмотрите, когда и какие улицы перекроют
Надежда БУТОВИЧ
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Тренировки мехколонны будут проходить на аэродроме с 16 марта по 16 апреля. Фото: mil.by.Тренировки мехколонны будут проходить на аэродроме с 16 марта по 16 апреля. Фото: mil.by.
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В пресс-службе Минсктранса рассказали о начале репетиций парада на 9 мая 2020 года. В этом году к проведению военного парада к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне начнут готовиться уже с ближайшего понедельника, 16 марта. Основные тренировки мехколонны пройдут на аэродроме «Липки», куда в ближайшее время и проследуют боевые машины. Во время движения военных колонн Госавтоинспекция ограничит движение по ряду участков и автотрасс.

– Так боевые машины на гусеничном движители пройдут о улице Основателе в направлении дороги Н-9067, а колесные военные машины по улице Основателей, затем по улице Скорины и участку МКАДа, а далее прямо к аэродрому Липки, – пояснили в Минсктрансе.

Тренировки мехколонны будут проходить с 16 марта по 16 апреля.

Отравятся колонны к «Липкам» 17, 24 и 31 марта, а в апреле – 7 и 14 числа. ГАИ будет ограничивать движения на участках в ночное время с 04.50 часов – идти колонна будет около часа. В Минстрансе пообещали в свою очередь оперативно реагировать на обстановку и либо корректировать маршруты городского пассажирского транспорта, либо их приостанавливать.

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В Беларуси начинают готовиться к параду 9 мая на 75-летие Победы, военная техника уже с понедельника пойдет на репетиции
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