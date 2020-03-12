2020-03-12T21:11:37+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Рядом с заправкой в Бресте вспыхнул Ford: с огнетушителями побежали гаишники и очевидцы

Машина повреждена, никто не пострадал [видео]
Надежда БУТОВИЧ
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Машину быстро затушили, так как у очевидцев были огнетушители. Фотоиллюстрация: pixabay.com.Машину быстро затушили, так как у очевидцев были огнетушители. Фотоиллюстрация: pixabay.com.
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В городе над Бугом в четверг, 12 марта, загорелась легковушка. Об этом написали в пресс-службе Госавтоинспекции Бреста в официальной группе во ВКонтакте.

ЧП произошло на брестской улице Янки Купалы, уточнили tut.by в МВД Беларуси. Днем, примерно в 14.00, по городу на легковом «Форд Мондео» ехал 70-летний житель областного центра. Внезапно салон окутал резкий запах гари и плавящейся пластмассы, водитель свернул на ближайшем съезде, это оказалась автозаправка.

– Универсал «Форд» подъехал к АЗС и остановился, водитель вышел из машины – дым уже валил клубами, даже из салона. К месте происшествия сразу же подбежали оказавшиеся рядом сотрудники ГАИ, а также другие водители. Силами очевидцев и милиционеров пожар удалось быстро затушить, – уточнили правоохранители.

После происшествия водитель рассказал, что просто ехал на машине в гараж, когда она загорелась. Хорошо, что обошлось без серьезных последствий!

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В Бресте на автозаправке загорелся Ford.

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