Минздрав: В Беларуси уже 21 заболевший коронавирусом COVID-19, состояние удовлетворительное и средней степени тяжести

Положительные результаты дали тесты тех, кто успел пообщаться с зараженными приехавшими из-за рубежа

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В медучреждениях Беларуси резко увеличилось число заболевших коронавирусом. Об этом пресс-служба Министерства здравоохранения проинформировала на официальном сайте.

– Лабораторно подтвержденный COVID-19 зарегистрирован на 12 марта уже у 21 пациента. Заболевшие находятся в больницах, – пояснили в Минздраве.

Сообщая об увеличении численности заболевших коронавирусом, в ведомстве уточнили, что заболевание выявили благодаря лабораторному контролю граждан, среди контактировавших с вернувшимися из заграничных поездок.

– Согласно противоэпидемическим мероприятиям те, кто успел пообщаться с заболевшими коронавирусом были изолированы. Изначально у них были отрицательные тесты, так как вирус еще не успел проявиться из-за малого периода с момента инфицирования. Но затем заболевание удалось выявить. Сейчас почти у всех пациентов удовлетворительное состояние, только у одного наблюдается состояние средней степени тяжести, – добавили в Минздраве.

Не были ли заразившиеся коронавирусом заразны? На это в ведомстве уточнили, что с момента, когда прошло инфицирование COVID-19 и, когда человек начинает выделять вирус из организма, должен пройти определенный период – минимум трое суток. К тому времени, когда заразившиеся могли бы «переносить» коронавирус, они уже были изолированы.

На данный момент, специалистами РНПЦ эпидемиологии и микробиологии проведено свыше 10,5 тысячи тестов на коронавирус.

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