2020-03-12T21:06:25+03:00
Общество
КП Беларусь

Минздрав: В Беларуси уже 21 заболевший коронавирусом COVID-19, состояние удовлетворительное и средней степени тяжести

Положительные результаты дали тесты тех, кто успел пообщаться с зараженными приехавшими из-за рубежа
Надежда БУТОВИЧ
Поделиться:
Число заболевших коронавирусом резко увеличилось почти вдвое.Число заболевших коронавирусом резко увеличилось почти вдвое.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Изменить размер текста:

В медучреждениях Беларуси резко увеличилось число заболевших коронавирусом. Об этом пресс-служба Министерства здравоохранения проинформировала на официальном сайте.

– Лабораторно подтвержденный COVID-19 зарегистрирован на 12 марта уже у 21 пациента. Заболевшие находятся в больницах, – пояснили в Минздраве.

Сообщая об увеличении численности заболевших коронавирусом, в ведомстве уточнили, что заболевание выявили благодаря лабораторному контролю граждан, среди контактировавших с вернувшимися из заграничных поездок.

– Согласно противоэпидемическим мероприятиям те, кто успел пообщаться с заболевшими коронавирусом были изолированы. Изначально у них были отрицательные тесты, так как вирус еще не успел проявиться из-за малого периода с момента инфицирования. Но затем заболевание удалось выявить. Сейчас почти у всех пациентов удовлетворительное состояние, только у одного наблюдается состояние средней степени тяжести, – добавили в Минздраве.

Не были ли заразившиеся коронавирусом заразны? На это в ведомстве уточнили, что с момента, когда прошло инфицирование COVID-19 и, когда человек начинает выделять вирус из организма, должен пройти определенный период – минимум трое суток. К тому времени, когда заразившиеся могли бы «переносить» коронавирус, они уже были изолированы.

На данный момент, специалистами РНПЦ эпидемиологии и микробиологии проведено свыше 10,5 тысячи тестов на коронавирус.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Глава ВОЗ назвал ситуацию с коронавирусом пандемией.

Всемирная организация здравоохранения круглосуточно мониторит заболеваемость COVID-19, но остаются недовольны (подробности).

В Беларуси от коронавируса полностью излечились три человека.

После ряда тестов и проверок первых заболевших выпустят домой из стационара (подробности).

Белорус приехал из Италии с коронавирусом, но не сразу признался в этом врачам.

У него средняя степень заболеваемости (подробности).

Коронавирус в БГУ: группу студентов госпитализировали.

В главном вузе страны проводят санобработку от COVID-19 (подробности).

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Беларуси»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
«Прокалывали в машине колесо, а пока хозяин ставил запаску – обчищали салон»: в Минске поймали иностранцев-гастролеров
Совмин и Минздрав на экстренном заседании ограничили международные мероприятия в Беларуси до 6 апреля
Минздрав: В Беларуси уже 21 заболевший коронавирусом COVID-19, состояние удовлетворительное и средней степени тяжести
Рядом с заправкой в Бресте вспыхнул Ford: с огнетушителями побежали гаишники и очевидцы
В Беларуси начинают готовиться к параду 9 мая на 75-летие Победы, военная техника уже с понедельника пойдет на репетиции
В Оршанском районе нашли погибшим пропавшего 8 марта 95-летнего пенсионера
Видеофакт. В Вилейке нетрезвого пассажира разозлила болтовня школьников в автобусе, и он распустил кулаки
В Минске «Газель» подбила маршрутку на остановке: пострадали два пассажира
Из-за эпидрасследования в Минске на индивидуальное обучение переведен один класс
ДТП с маршруткой в Минске: пострадали два пассажира
Лукашенко отменил дорожный сбор для электромобилей и подписал указ о других льготах
Кавказский гастролер в Беларуси обманывал перекупщиков золота
Белорус скрыл от врачей, что был в Италии, а у него нашли коронавирус
МАЗ сбил 8-летнюю девочку в Полоцке: возбуждено уголовное дело
Студента из Ирана, который вылечился от коронавируса, выписали из больницы
Группу студентов БГУ госпитализировали из-за коронавируса
«Белавиа» отменила рейсы в Рим из-за коронавируса
Доллар и евро резко выросли 12 марта
Белорус выбросил на границе саблю XIX века
Лукашенко о коронавирусе в Беларуси: «Для паники нет оснований»
В Гомеле «заминировали» областной суд
В Каменецком районе взорвалась газовая плита, мужчина получил ожоги
Названы минимальные пороги баллов на ЦТ-2020
Том Хэнкс и его жена заразились коронавирусом