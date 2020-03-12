Совмин и Минздрав на экстренном заседании ограничили международные мероприятия в Беларуси до 6 апреля
В Беларуси увеличилось число заболевших коронавирусом – на 12 марта уже зарегистрирован 21 пациент. В связи с этим приняты ограничительные меры, проинформировали в пресс-службе Минздрава.
На специальном совещании специалистов Совмина и Минздрава принято решение вплоть до 6 апреля 2020 года ограничить проводимые в Беларуси массовые мероприятия с международными участниками.
– Главная задача на сегодня состоит в снижении риска завоза COVID-19 из других государств. На ближайшие четыре недели вплоть до 6 апреля ограничиваются все культмассовые мероприятия, спортивные первенства, научные конференции и съезды с международным участием, – пояснили в пресс-службе Министерства здравоохранения.
Любые массовые мероприятия сначала будут оцениваться с точки зрения наличия условий для проведения и только при отсутствии риска для участников – получать разрешение.
– Также с четверга, 12 марта, начнется проведение мониторинга мест общественного сбора граждан. Будут проверяться правильно работающие ветшахты, наличие антисептических средств и соблюдение саннорм, – добавили в Минздраве.
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