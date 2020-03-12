«Прокалывали в машине колесо, а пока хозяин ставил запаску – обчищали салон»: в Минске поймали иностранцев-гастролеров

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В белорусской столице правоохранители раскрыли серию автомобильных краж, но подозревают, что потерпевших может быть еще больше. Подробности рассказали в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.

В Беларусь два 33-летних грузина приехали на заработки, но промышляли в Минске с февраля 2020 года совсем нелегальным способом. Фигуранты придумали схему краж из авто, при которой надеялись остаться не узнанными.

– Сначала пока один из криминального дуэта караулил, второй прокалывал колесо машины. Когда к авто возвращался хозяин и начинал ставить запаску, воры, уловчив момент, проникали в салон и забирали кошелек, барсетку, сумочку, смартфон – любую ценность. Чаще всего это происходило рядом с оживленными местами – торговыми центрами, где было много прохожих, и автовладелец не обращал внимания на проходящих мимо людей, – прокомментировали правоохранители.

Задержали злоумышленников с поличным. Установлено 5 аналогичных эпизодов, общий ущерб превысил 6000 белорусских рублей. Против фигурантов возбуждено уголовное дело.

В милиции считают, что пострадавших от схожих автокраж может быть больше, обратитесь по номеру «102», если стали жертвой хищения.

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