2020-03-13T09:21:45+03:00
Общество
КП Беларусь

Сильный ветер оставил без электричества около 1000 населенных пунктов

Энергетики работали всю ночь в усиленном режиме
Ирина ВЕТРОВА
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Сильный ветер добавил работы энергетикам. Фото: архив КП.Сильный ветер добавил работы энергетикам. Фото: архив КП.
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В минувшие сутки ветер был таким сильным, что из-за него без электричества остались около 1000 населенных пунктов в Беларуси. Об этом сообщили в Белэнерго.

В ведомстве рассказали, что энергетики работали всю ночь в усиленном режиме и продолжают работать над восстановлением электроснабжения. За сутки работниками энергосистемы восстановлено электроснабжение в 976 населенных пунктах. Сегодня ранним утром работы еще продолжались.

Напомним, что из-за сильного ветра в пятницу, 13 марта, в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности.

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В пятницу, 13 марта, в Беларусь дойдут первые отголоски активной холодной фронтальной системы, которая приведет за собой воздушные массы полярного происхождения, что резко понизит температуру воздуха. В пятницу ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега (подробнее...).

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