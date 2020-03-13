Сильный ветер оставил без электричества около 1000 населенных пунктов

Изменить размер текста: A A

В минувшие сутки ветер был таким сильным, что из-за него без электричества остались около 1000 населенных пунктов в Беларуси. Об этом сообщили в Белэнерго.

В ведомстве рассказали, что энергетики работали всю ночь в усиленном режиме и продолжают работать над восстановлением электроснабжения. За сутки работниками энергосистемы восстановлено электроснабжение в 976 населенных пунктах. Сегодня ранним утром работы еще продолжались.

Напомним, что из-за сильного ветра в пятницу, 13 марта, в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В пятницу, 13 марта, в Беларусь дойдут первые отголоски активной холодной фронтальной системы, которая приведет за собой воздушные массы полярного происхождения, что резко понизит температуру воздуха. В пятницу ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега (подробнее...).