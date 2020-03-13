"Бессмертному полку" в третий раз отказали в регистрации

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Главное управление юстиции Мингорисполкома вновь отказало в регистрации объединения "Бессмертного полка" в Беларуси, сообщает naviny.by. Но оргкомитет «Бессмертного полка» до 20 марта планирует предпринять еще одну попытку зарегистрироваться.

По словам главы оргкомитета Валерия Драко, он планирует обратиться с просьбой к “Бессмертному полку” России, чтобы они направили письмо в адрес президента о том, чтобы помог в этом вопросе. В планах также есть обращение в городской суд.

По его словам, «Бессмертный полк» не вступает в конфронтацию с официальной акцией «Беларусь помнит», которая обычно проходит в День Победы. Он считает, что «Бессмертный полк» - это народная акция, которая уже стала международной.