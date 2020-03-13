2020-03-13T10:57:15+03:00
Общество
КП Беларусь

Последствия непогоды: 63 упавших дерева и два поврежденных автомобиля

Сильный ветер ожидается и сегодня, 13 марта
Ирина ВЕТРОВА
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Сильный ветер повалил десятки деревьев. Фото МЧС.Сильный ветер повалил десятки деревьев. Фото МЧС.
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Вчерашняя гроза с сильными порывами ветра до 25 м/с доставила немало проблем. Как сообщили в mchs.gov.by, было зафиксировано 63 случая падения деревьев, повреждены два легковых автомобиля, пострадали крыши трех жилых домов. Кроме того, сильный ветер оставил без электричества около 1000 населенных пунктов. К счастью, люди не пострадали.

По прогнозам синоптиков, непогода с сильным ветром возможна и сегодня, 13 марта, а также в субботу, 14 марта. Поэтому в МЧС советуют убрать хозяйственные вещи со двора и балконов в дом или подвал, обрезать сухие деревья, которые могут упасть. Машину лучше поставить в гараж или вдали от деревьев. А находясь на улице, рекомендуется обходить шаткие строения и линии электропередач.

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