Из-за лающей собаки пьяный минчанин грозился взорвать подъезд жилого дома

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55-летний мужчина, вернувшись с работы домой, был раздражен тем, что соседская собака уже несколько дней подряд по вечерам громко лаяла и мешала ему отдыхать. Спиртное только усугубило ситуацию. Мужчина набрал номер службы спасения «101» и сообщил о том, что ему надоела собака, в связи с чем он намерен включить бытовой газ и взорвать подъезд жилого дома.

Как сообщает minsknews.by, к дому тут же приехали сотрудники МЧС, милиции, службы Мингаза, скорой помощи, а также Следственного комитета. На мужчину было заведено уголовное дело по ч. 1 ст. 340 УК Республики Беларусь (заведомо ложное сообщение об опасности).

Мужчина признал вину, пояснив, что на самом деле дом взрывать не хотел.

Лжеминеру назначили наказание в виде штрафа в размере 50 базовых величин - 1 275 рублей.