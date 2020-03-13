2020-03-13T13:25:41+03:00
Общество
КП Беларусь

Лукашенко: Желающих подорвать нас изнутри не уменьшается

Президент отметил, что отводит милиции очень важное место в обеспечении стабильности
Ирина ВЕТРОВА
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Президент принял с докладом министра внутренних дел Юрия Караева. Фото: belta.byПрезидент принял с докладом министра внутренних дел Юрия Караева. Фото: belta.by
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13 марта Александр Лукашенко принял с докладом министра внутренних дел Юрия Караева, сообщает belta.by. Он отметил, что недостатков хватает во всех органах власти, в том числе и милиции. И подчеркнул, что без милиции мы не сможем обеспечить стабильность в стране.

- Надо ухо держать востро: желающих подорвать нас изнутри не уменьшается. К сожалению, большинство из тех, кто изъявляет такие желания, это так называемые наши граждане. Их даже трудно гражданами назвать. У них все плохо, им бы в чем-нибудь подковырнуть власть и разобщить общество, сделать хуже. Они используют любой момент.

Лукашенко отметил, что читает разного рода заявления этих людей не только в интернете, но и в "так называемых средствах массовой информации", и что он отводит милиции очень большое место в обеспечении стабильности в обществе.

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