Лукашенко: Желающих подорвать нас изнутри не уменьшается

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13 марта Александр Лукашенко принял с докладом министра внутренних дел Юрия Караева, сообщает belta.by. Он отметил, что недостатков хватает во всех органах власти, в том числе и милиции. И подчеркнул, что без милиции мы не сможем обеспечить стабильность в стране.

- Надо ухо держать востро: желающих подорвать нас изнутри не уменьшается. К сожалению, большинство из тех, кто изъявляет такие желания, это так называемые наши граждане. Их даже трудно гражданами назвать. У них все плохо, им бы в чем-нибудь подковырнуть власть и разобщить общество, сделать хуже. Они используют любой момент.

Лукашенко отметил, что читает разного рода заявления этих людей не только в интернете, но и в "так называемых средствах массовой информации", и что он отводит милиции очень большое место в обеспечении стабильности в обществе.