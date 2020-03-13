2020-03-13T12:10:42+03:00
Общество
КП Беларусь

С 1 апреля заработает база невыездных между Беларусью и Россией

Те, кому запрещено въезжать в третьи страны, не смогут туда попасть и через Россию
Алеся ДОБЫШ
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Проверить, не запрещен ли вам выезд за границу, можно в личном кабинете на сайте МВДПроверить, не запрещен ли вам выезд за границу, можно в личном кабинете на сайте МВДФото: Оксана БРОВАЧ
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- Сейчас и мы, и МВД России наполняем базу данных. Процесс полностью завершится 1 апреля. На данный момент мы не ведем статистику о том, сколько человек уже есть в базе. Информация обновляется каждые сутки, - прокомментировал «Комсомолке» начальник Департамента по гражданству и миграции МВД Алексей Бегун.

По словам специалиста, информация о тех людях, с которых сняли временный запрет на выезд, будет обновляться в базе в течение суток.

Раньше Алексей Бегун отмечал, что из-за прозрачности границы двух государств некоторые белорусы, которым временно нельзя было выезжать за границу, без проблем уезжали через Россию. Сейчас эта лазейка уже закрыта.

Проверить, не запрещен ли вам выезд за границу, можно в личном кабинете на сайте МВД. Для этого нужно зарегистрироваться, ввести свои паспортные данные, адрес электронной почты и номер телефона. Ответ на сайте появляется сразу: если все нормально, на странице вы увидите запись «В отношении Вас отсутствуют сведения об ограничении права на выезд из Республики Беларусь». Узнать информацию о запрете на выезд можно и в отделе по гражданству и миграции. Для этого нужно прийти туда с паспортом и написать заявление - вам выдадут справку.

Кто может попасть под временный запрет на выезд из Беларуси? Подозреваемые или обвиняемые по уголовному делу, те, кто находится на профилактическом учете в органах, уклонисты от призыва на воинскую службу, люди, у которых есть долги по налогам или алиментам. В базе невыездных могут оказаться и должники по делу о банкротстве.

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