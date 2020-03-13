2020-03-13T15:40:29+03:00
Общество
КП Беларусь

Минздрав – об ограничении на проведение массовых мероприятий: «Мы рекомендуем, но решение за организаторами»

Пожилым людям пока действительно лучше не ходить в места, где собирается много людей
Алеся ДОБЫШ
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Лабораторно подтвержденный COVID-19 был зарегистрирован на 12 марта уже у 27 пациентовЛабораторно подтвержденный COVID-19 был зарегистрирован на 12 марта уже у 27 пациентовФото: Святослав ЗОРКИЙ
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Беларусь до 6 апреля ограничивает проведение культуорно-массовых, спортивных и научных мероприятий с международным участием. Тем, кто недавно вернулся из эпидемиологически неблагоприятных стран рекомендует временно не ходить в места, где собирается много людей: торговые центры, рестораны, кафе, кинотеатры. Для тех, кто не выезжал в последнее время за рубеж, такой четкой рекомендации нет.

- Пожилым людям пока действительно лучше воздержаться от посещения таких мест, - говорит Елена Леонидовна Богдан, начальник главного управления организации медицинской помощи Министерства здравоохранения. Напомним, именно пожилые люди находятся в группе риска – у молодых людей заболевание протекает легко или бессимптомно.

- Мы сейчас регистрируем сезонный рост заболеваемости респираторными инфекциями, поэтому такие меры предосторожности не будут лишними.

Категорического запрета на концерты, соревнования и другие мероприятия сейчас нет, говорят в Минздраве.

- Минздрав не то, что рекомендует отменить, а именно воздержаться или перенести на более поздний срок, прокомментировала Инна Карабан, заместитель начальника отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики Минздрава. Но организаторы будут решать сами. Есть большое количество требований для минимизации рисков: не допускать на мероприятия кашляющих и чихающих людей, применять меры по дезинфекции. Если речь идет о спортивных мероприятих, команды должны быть размещены отдельно.

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