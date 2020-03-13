Представитель ВОЗ: «Мы ожидаем в Беларуси рост новых случаев – это неизбежность»

По словам специалиста, те меры, которые в нашей стране принимают для нераспространения инфекции, Всемирная организация здравоохранения считает достаточными

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Батыр Бердыклычев, представитель Всемирной организации здравоохранения в Беларуси высказался о недавном заявлении ВОЗ, в котором было упомянуто, что ситуацию с коронавирусом в мире можно трактовать как пандемию.

- Если говорить совсем точно, это не является объявлением пандемией. Это больше характеристика ситуации, сложившейся во всем мире. Почему? Из-за большого количества новых случаев и быстрого роста заболеваемости. Мы ожидаем и в Беларуси рост новых случаев – это неизбежность эпидемиологического процесса.

Батыр Бердыклычев добавил, что ситуация в стране под контролем. Он отметил, что в других странах принимают достаточно жесткие меры, чтобы не допустить распространения вируса.

- Некоторые меры могут быть чрезмерными и не всегда научно обоснованными, можно легко поддаться панике. То, что делает Беларусь, ВОЗ считает достаточным.

Отвечая на вопросы журналистов о том, почему в Беларуси не объявляют карантин, специалисты подчеркнули, что пока в этом нет необходимости.

- Мы пока не видим лавинообразного роста заболеваемости, - говорит начальник Главного управления организации медицинской помощи и экспертизы Минздрава Елена Богдан. - Выявляем РНК вируса у контактов первого уровня по заболевшим, по завозным случаям. Есть случаи выявления на 2−4 день изоляции, то есть даже на этот момент эти люди не представляли никакой опасности для общества. Наш опыт с БНТУ показал, что у тех, кто не контактировал с пациентом, ни одного случая не выявлено. За всеми остальными будет просто организовано меднаблюдение. Мы на сегодня справляемся нашими мерами первого и второго уровня реагирования, - добавила Елена Богдан.

В 20-й гимназии в Минске один класс переведен на домашнее обучение: в этом классе учится девушка, у папы которой нашли РНК вируса. У девочки результат теста отрицательный. Ее одноклассников тестируют на наличие вируса.

В Минздраве подчеркнули, что дети и молодые люди находятся вне группы риска. Чаще всего молодежь переносит заболевание легко или бессимптомно.

Сейчас в изоляции по всем регионам страны находятся 224 человека. Ни у одного из медицинских работников нет признаков заболевания или РНК вируса.

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