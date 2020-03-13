В Беларуси уже 27 заболевших коронавирусом, у одного среднетяжелое состояние

На обследование отправляют тех, кто приехал из стран с неблагополучной эпидемиологической обстановкой или тех, кто контактировал с этими людьми Фото: Святослав ЗОРКИЙ

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- На сегодня РНК-вируса выявлено у 27 пациентов, 3 уже выздоровели и выписаны домой. 24 находятся в наших учреждениях. У одного – среднетяжелое состояние, у остальных – легкое или бессимптомное. Мы работаем в режиме сезонного подъема заболеваемости, - рассказала на брифинге в Минздраве Елена Леонидовна Богдан, начальник главного управления организации медицинской помощи Министерства здравоохранения.

Специалист еще раз напомнила: тем, кто приезжает из-за рубежа, обязательно нужно об этом сообщить врачам.

- Если вы вернулись из эпидемиологически неблагополучных стран, лучше принять меры по самоизоляции. Не посещать места массовых скоплений людей, не посещать родственников старших возрастов.

По словам Инны Карабан, заместителя начальника отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики, все 27 заболевших – это заболевшие, которые заразились от 7 завозных случаев.

- Случаи зарегистрированы в Гродно, Минске, Гомеле, Витебке, Минской области. Из-за одного пациента, который не признался, что он был в Италии и не вызвал врача, когда появились симптомы, мы изолировали 91 человека, который был с ним в контакте. Мужчина посещал родственников, друзей, ходина на день рождения, спортивные мероприятия. Если бы вовремя обратился -было бы меньше таких людей. Его сын тоже был в контакте с отцом – молодой человек какое-то время был носителем коронавируса и передал вирус одногруппникам.

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