2020-03-13T15:11:50+03:00
Общество
КП Беларусь

В Беларуси уже 27 заболевших коронавирусом, у одного среднетяжелое состояние

Трое выздоровели, их отпустили домой
Алеся ДОБЫШ
Поделиться:
На обследование отправляют тех, кто приехал из стран с неблагополучной эпидемиологической обстановкой или тех, кто контактировал с этими людьмиНа обследование отправляют тех, кто приехал из стран с неблагополучной эпидемиологической обстановкой или тех, кто контактировал с этими людьмиФото: Святослав ЗОРКИЙ
Изменить размер текста:

- На сегодня РНК-вируса выявлено у 27 пациентов, 3 уже выздоровели и выписаны домой. 24 находятся в наших учреждениях. У одного – среднетяжелое состояние, у остальных – легкое или бессимптомное. Мы работаем в режиме сезонного подъема заболеваемости, - рассказала на брифинге в Минздраве Елена Леонидовна Богдан, начальник главного управления организации медицинской помощи Министерства здравоохранения.

Специалист еще раз напомнила: тем, кто приезжает из-за рубежа, обязательно нужно об этом сообщить врачам.

- Если вы вернулись из эпидемиологически неблагополучных стран, лучше принять меры по самоизоляции. Не посещать места массовых скоплений людей, не посещать родственников старших возрастов.

По словам Инны Карабан, заместителя начальника отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики, все 27 заболевших – это заболевшие, которые заразились от 7 завозных случаев.

- Случаи зарегистрированы в Гродно, Минске, Гомеле, Витебке, Минской области. Из-за одного пациента, который не признался, что он был в Италии и не вызвал врача, когда появились симптомы, мы изолировали 91 человека, который был с ним в контакте. Мужчина посещал родственников, друзей, ходина на день рождения, спортивные мероприятия. Если бы вовремя обратился -было бы меньше таких людей. Его сын тоже был в контакте с отцом – молодой человек какое-то время был носителем коронавируса и передал вирус одногруппникам.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Грузия просит перенести отборочный матч против белорусов из-за коронавируса

Теперь будет ждать ответ УЕФА. На кону - путевка на чемпионат Европы (Читать далее)

Коронавирус обнаружен у молодого спортсмена из Гомеля, 62-летней женщины из Гродно и скрытного пациента из Минска

Всего в Беларуси уже 12 случаев коронавируса, трое пациентов уже выписываются (Читайте далее)

Студент из Ирана, который выздоровел в Минске от опасного вируса: «Лучшее лекарство от коронавируса - терпение!»

Парса уже почти две недели находится в минской инфекционной больнице и со дня на день ждет выписки (Читать далее)

Еще больше материалов по теме: «КОРОНАВИРУС В БЕЛАРУСИ»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Эксперт рассказал, когда может закончиться пандемия коронавируса
МАРТ: в Беларуси отменят запрет на упаковку пищевой продукции в тару покупателя
Минздрав – об ограничении на проведение массовых мероприятий: «Мы рекомендуем, но решение за организаторами»
Раскрыли карты: в «Белнефтехиме» рассказали, сколько танкеров нефти для Беларуси прибудут в порт Клайпеды
Представитель ВОЗ: «Мы ожидаем в Беларуси рост новых случаев – это неизбежность»
В Беларуси уже 27 заболевших коронавирусом, у одного среднетяжелое состояние
В пятницу, 13 марта, доллар и евро подешевели по отношению к белорусскому рублю
Лукашенко о ситуации с коронавирусом: не поддаваться панике, но и не расслабляться
Белорусская православная церковь: «Иконы будут протирать дезинфицирующим раствором»
Министр внутренних дел Беларуси Юрий Караев провел две недели на карантине. Причина - коронавирус
В костелах из-за коронавируса запретили целовать кресты и иконы
С 1 апреля заработает база невыездных между Беларусью и Россией
Лукашенко: Желающих подорвать нас изнутри не уменьшается
Из-за лающей собаки пьяный минчанин грозился взорвать подъезд жилого дома
Последствия непогоды: 63 упавших дерева и два поврежденных автомобиля
"Бессмертному полку" в третий раз отказали в регистрации
Сильный ветер оставил без электричества около 1000 населенных пунктов
«Прокалывали в машине колесо, а пока хозяин ставил запаску - обчищали салон»: в Минске поймали иностранцев-гастролеров
Совмин и Минздрав на экстренном заседании ограничили международные мероприятия в Беларуси до 6 апреля
Минздрав: В Беларуси уже 21 заболевший коронавирусом COVID-19, состояние удовлетворительное и средней степени тяжести
Рядом с заправкой в Бресте вспыхнул Ford: с огнетушителями побежали гаишники и очевидцы