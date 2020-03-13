2020-03-13T13:28:32+03:00
Общество
КП Беларусь

В костелах из-за коронавируса запретили целовать кресты и иконы

Об этом говорится в распоряжении Тадеуша Кондрусевича
Ирина ВЕТРОВА
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Вирус внес изменения в церковные традиции.Вирус внес изменения в церковные традиции.Фото: Виктор ДРАЧЕВ
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Коронавирус внес изменения в церковные традиции. 13 марта на сайте catholic.by появилось распоряжение архиепископа Тадеуша Кондрусевича, председателя Конференции католических епископов в Беларуси, в котором говорится о том, что в связи с распространением опасной болезни вводятся профилактические санитарные меры.

Теперь чествование святого Креста, икон и реликвий происходит через поклонения или глубокий поклон без касания и целования.

Также нельзя наполнять кропильницы в костелах освященной водой. Верующим расскажут о необходимости на время воздержаться от их использования. Рекомендуется иметь дома освященную воду и пользоваться ею.

На окне (решетке) исповедальни должен быть установлен защитный материал, который надо регулярно дезинфицировать.

Знак покоя теперь передается склонением головы, без тактильного контакта. А перед началом евхаристии духовные лица и министранты должны тщательно вымыть руки и во время нее соблюдать нормы гигиены.

Также Тадеуш Кондрусевич призвал всех верующих к молитве о предотвращении пандемии коронавируса.

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