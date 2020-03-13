Министр внутренних дел Беларуси Юрий Караев провел две недели на карантине. Причина - коронавирус

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Министр внутренних дел Юрий Караев рассказал журналистам о том, почему ушел на двухнедельный добровольный карантин. Оказалось, что министр присутствовал на совещании, среди участников которого оказался человек, зараженный коронавирусом.

- Поэтому я принял меры (уверен, это сделали и остальные участники совещания), чтобы обезопасить себя и в первую очередь окружающих и на раннем этапе выявить возможный вирус. Прошло две недели, ничего не подтвердилось, все участники совещания живы, здоровы, чего и всем желаю, - цитирует БелТА слова Юрия Караева.

Еще одним фактором риска стало то, что его сын приехал в Беларусь из Китая ровно в тот период времени, когда там диагностировалось множество случаев заражения коронавирусом.

- Поэтому я также настороженно отнесся к себе и сыну. Сразу, когда проанализировал свои контакты, позвонил министру здравоохранения, чтобы проверяла не ведомственная поликлиника или госпиталь. Для полной объективности ко мне прибыл специалист из центра гигиены и эпидемиологии, взял анализы на коронавирус, а заодно и на грипп.

До тех пор, пока не стали известны результаты, министр МВД ограничил контакты.

- Слава богу, как и ожидалось, я не почувствовал недомогания, занимаюсь спортом, полностью занят весь трудовой день. Но стараюсь ограничить контакты там, где без них можно обойтись, - обобщил Юрий Караев.