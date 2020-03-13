2020-03-13T13:44:53+03:00
Общество
КП Беларусь

Белорусская православная церковь: «Иконы будут протирать дезинфицирующим раствором»

Прихожанам с простудой советуют остаться дома, а людям постарше - беречь себя
Дарья ЛОМОНОВСКАЯ
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Прихожанам с простудой советуют остаться дома.Прихожанам с простудой советуют остаться дома.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
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- На этой неделе прошло заседание Священного синода Русской православной церкви. И Синод в связи с распространением коронавирусной инфекции сделал заявление, которое тоже относится к нам, - рассказал «Комсомолке» зампредседателя Синодального информационного отдела Белорусской православной церкви протоиерей Евгений Громыко. - Так, в заявлении говорится, что на приходах и в монастырях необходимо соблюдать санитарно-гигиенические меры. Например, протирать дезинфицирующим раствором иконы, к которым прикладываются верующие, использовать одноразовые стаканчики для запивки после причастия. А в случае необходимости нужно будет применять дополнительные меры. Например, использовать одноразовые ложечки для причастия.

- А сейчас одноразовые ложечки для причастия в белорусских церквях используются?

- Пока нет. Но это обсуждается. Я лично за меры предосторожности. В Евангелии говорится «Не искушай Господа Бога своего». Это значит, что не нужно геройствовать. И людям, у которых начинаются признаки ОРВИ, лучше остаться дома, а не идти в храм. Церковь следит за ситуацией. И я думаю, что в случае необходимости наш митрополит соберет Епархиальный совет, на котором будут приняты какие-то дополнительные решения.

- А как поступать пожилым людям? Может, им пока не нужно посещать церковь?

- Своим прихожанам я буду советовать беречь себя.

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