Белорусская православная церковь: «Иконы будут протирать дезинфицирующим раствором»
- На этой неделе прошло заседание Священного синода Русской православной церкви. И Синод в связи с распространением коронавирусной инфекции сделал заявление, которое тоже относится к нам, - рассказал «Комсомолке» зампредседателя Синодального информационного отдела Белорусской православной церкви протоиерей Евгений Громыко. - Так, в заявлении говорится, что на приходах и в монастырях необходимо соблюдать санитарно-гигиенические меры. Например, протирать дезинфицирующим раствором иконы, к которым прикладываются верующие, использовать одноразовые стаканчики для запивки после причастия. А в случае необходимости нужно будет применять дополнительные меры. Например, использовать одноразовые ложечки для причастия.
- А сейчас одноразовые ложечки для причастия в белорусских церквях используются?
- Пока нет. Но это обсуждается. Я лично за меры предосторожности. В Евангелии говорится «Не искушай Господа Бога своего». Это значит, что не нужно геройствовать. И людям, у которых начинаются признаки ОРВИ, лучше остаться дома, а не идти в храм. Церковь следит за ситуацией. И я думаю, что в случае необходимости наш митрополит соберет Епархиальный совет, на котором будут приняты какие-то дополнительные решения.
- А как поступать пожилым людям? Может, им пока не нужно посещать церковь?
- Своим прихожанам я буду советовать беречь себя.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Белорус приехал из Италии с коронавирусом, но не сразу признался в этом врачам.
У него средняя степень заболевания (подробности).
Коронавирус в БГУ: группу студентов госпитализировали.
В главном вузе страны проводят санобработку от COVID-19 (подробности).
Студент-иранец вылечился от коронавируса и уже выписан из больницы.
Учащийся БНТУ стал первым заболевшим COVID-19 в Беларуси (подробности).
Из-за проверки на коронавирус в Минске на индивидуальное обучение перевели целый класс гимназии.
В учебном учреждении проводят эпидрасследование (подробности).