Лукашенко о ситуации с коронавирусом: не поддаваться панике, но и не расслабляться

Помочь в борьбе с вирусом, по мнению президента, может и милиция

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Ситуация, которая складывается с коронавирусом в Беларуси, не позволяет расслабляться, вместе с тем поддаваться панике тоже не стоит. Такой тезис высказал Александр Лукашенко, принимая с докладом министра внутренних дел Юрия Караева.

- Эта зараза всегда у нас по весне, пусть не такая, а другая. Не развалив здравоохранение с советских времен, нам удается противостоять этому. Но ни в коем случае расслабляться нельзя - паника только ухудшает ситуацию, - приводит слова белорусского лидера БелТА.

Александр Лукашенко также отметил, что белорусские медики успешно противостоят распространению коронавируса и все необходимые меры были приняты своевременно.

- Мы работаем при малейшем подозрении. Если человек где-то был, мы его проверяем и все окружение, с кем он был в контакте в последнее время. Это то, что не делалось в Италии. Италия не работала на первом-втором уровне. Только когда человек заболел, когда тяжелые клинические проявления, тогда его начинали лечить. Конечно, отсюда больше смертей, - сказал президент.

Кроме этого, по его мнению, бороться с распространением коронавируса могут и должны органы внутренних дел.

- Без милиции мы никак. Но не надо никого хватать, не надо никого напрягать. Просто надо советовать людям, особенно старикам, где-то помочь, подсказать. Если кому-то надо, хлебушка и молока в магазине приобрести и отнести. Лучше пускай они побудут дома, - обобщил Александр Лукашенко.