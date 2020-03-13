2020-03-13T13:59:16+03:00
Общество
КП Беларусь

Лукашенко о ситуации с коронавирусом: не поддаваться панике, но и не расслабляться

Помочь в борьбе с вирусом, по мнению президента, может и милиция
Виктор ПАЖИТОК
Поделиться:
Александр Лукашенко и Юрий Караев. Фото: БелТААлександр Лукашенко и Юрий Караев. Фото: БелТА
Изменить размер текста:

Ситуация, которая складывается с коронавирусом в Беларуси, не позволяет расслабляться, вместе с тем поддаваться панике тоже не стоит. Такой тезис высказал Александр Лукашенко, принимая с докладом министра внутренних дел Юрия Караева.

- Эта зараза всегда у нас по весне, пусть не такая, а другая. Не развалив здравоохранение с советских времен, нам удается противостоять этому. Но ни в коем случае расслабляться нельзя - паника только ухудшает ситуацию, - приводит слова белорусского лидера БелТА.

Александр Лукашенко также отметил, что белорусские медики успешно противостоят распространению коронавируса и все необходимые меры были приняты своевременно.

- Мы работаем при малейшем подозрении. Если человек где-то был, мы его проверяем и все окружение, с кем он был в контакте в последнее время. Это то, что не делалось в Италии. Италия не работала на первом-втором уровне. Только когда человек заболел, когда тяжелые клинические проявления, тогда его начинали лечить. Конечно, отсюда больше смертей, - сказал президент.

Кроме этого, по его мнению, бороться с распространением коронавируса могут и должны органы внутренних дел.

- Без милиции мы никак. Но не надо никого хватать, не надо никого напрягать. Просто надо советовать людям, особенно старикам, где-то помочь, подсказать. Если кому-то надо, хлебушка и молока в магазине приобрести и отнести. Лучше пускай они побудут дома, - обобщил Александр Лукашенко.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Эксперт рассказал, когда может закончиться пандемия коронавируса
МАРТ: в Беларуси отменят запрет на упаковку пищевой продукции в тару покупателя
Минздрав – об ограничении на проведение массовых мероприятий: «Мы рекомендуем, но решение за организаторами»
Раскрыли карты: в «Белнефтехиме» рассказали, сколько танкеров нефти для Беларуси прибудут в порт Клайпеды
Представитель ВОЗ: «Мы ожидаем в Беларуси рост новых случаев – это неизбежность»
В Беларуси уже 27 заболевших коронавирусом, у одного среднетяжелое состояние
В пятницу, 13 марта, доллар и евро подешевели по отношению к белорусскому рублю
Лукашенко о ситуации с коронавирусом: не поддаваться панике, но и не расслабляться
Белорусская православная церковь: «Иконы будут протирать дезинфицирующим раствором»
Министр внутренних дел Беларуси Юрий Караев провел две недели на карантине. Причина - коронавирус
В костелах из-за коронавируса запретили целовать кресты и иконы
С 1 апреля заработает база невыездных между Беларусью и Россией
Лукашенко: Желающих подорвать нас изнутри не уменьшается
Из-за лающей собаки пьяный минчанин грозился взорвать подъезд жилого дома
Последствия непогоды: 63 упавших дерева и два поврежденных автомобиля
"Бессмертному полку" в третий раз отказали в регистрации
Сильный ветер оставил без электричества около 1000 населенных пунктов
«Прокалывали в машине колесо, а пока хозяин ставил запаску - обчищали салон»: в Минске поймали иностранцев-гастролеров
Совмин и Минздрав на экстренном заседании ограничили международные мероприятия в Беларуси до 6 апреля
Минздрав: В Беларуси уже 21 заболевший коронавирусом COVID-19, состояние удовлетворительное и средней степени тяжести
Рядом с заправкой в Бресте вспыхнул Ford: с огнетушителями побежали гаишники и очевидцы