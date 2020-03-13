2020-03-13T14:53:03+03:00
Экономика
КП Беларусь

В пятницу, 13 марта, доллар и евро подешевели по отношению к белорусскому рублю

По итогам торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже отечественная валюта укрепилась
Виктор ПАЖИТОК
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К концу недели рубль укрепился к доллару и евроК концу недели рубль укрепился к доллару и евроФото: Дмитрий ЛАСЬКО
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13 марта года на торгах БВФБ были установлены следующие официальные курсы иностранных валют: курс доллара снизился на 0,0072 рубля (-0,31%) и составил 2,3402, евро подешевел на 0,0323 рубля (-1,22%) до отметки в 2,6148, курс российского рубля составил 3, 1958 бел. руб. за 100 рос. руб. Отметим, что российская валюта выросла на 0,95% - на 0,0302 белорусского рубля. Напомним, что на предыдущих торгах, которые прошли 12 марта, доллар и евро резко подскочили, едва не достигнув рекордных значений начала недели.

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