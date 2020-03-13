2020-03-13T15:07:04+03:00
Экономика
КП Беларусь

Раскрыли карты: в «Белнефтехиме» рассказали, сколько танкеров нефти для Беларуси прибудут в порт Клайпеды

Поставки ожидаются до конца марта
Виктор ПАЖИТОК
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Беларусь последовательно диверсифицирует поставки нефтиБеларусь последовательно диверсифицирует поставки нефтиФото: Святослав ЗОРКИЙ
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До конца текущего месяца «Белнефтехим» ожидает прибытия в порт литовской Клайпеды сразу трех танкеров нефти, предназначенной для Беларуси.

- Мы подтверждаем информацию. В этом месяце ожидаем в порту Клайпеды еще три танкера. Информацию по ним пока не детализируем, - цитирует БелТА слова пресс-секретаря «Белнефтехима» Александра Тищенко. Ранее сообщалось о договоренности «Белнефтехима» на покупку в марте двух танкеров нефти у трейдеров с перевалкой в порту Клайпеды. 4 марта первый из них уже прибыл в литовский порт. Эта нефть будет переработана на ОАО «Нафтан».

Представитель концерна также отметил, что Беларусь продолжает деятельность по диверсификации нефтяных поставок.

- Мы работаем по всем направлениям диверсификации, в том числе с арабскими поставщиками. С учетом того, что пока нет информации, что по новейшим ценам уже кто-то что-то купил, то логичнее всего продолжить изучение рынка, - подчеркнул Александр Тищенко.

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Раскрыли карты: в «Белнефтехиме» рассказали, сколько танкеров нефти для Беларуси прибудут в порт Клайпеды
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