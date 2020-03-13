МАРТ: в Беларуси отменят запрет на упаковку пищевой продукции в тару покупателя

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- В скором времени будет отменено правило о том, что запрещается отпуск пищевой продукции в тару покупателя. Потребителю можно будет использовать свою какую-то многоразовую упаковку для приобретения тех или иных товаров, - цитирует БелТА слова начальника управления защиты прав потребителей и контроля за рекламой Инны Гаврильчик.

Действующие в настоящее время санитарно-эпидемиологические требования запрещают отпуск пищевой продукции в грязную тару и макулатуру покупателя. По словам Инны Гаврильчик, Министерством здравоохранения ведется работа по исключению этого запрета из санитарно-эпидемиологических требований для организаций, осуществляющих торговлю пищевой продукцией. В МАРТ полагают, что нововведение позволит потребителю исключить лишние траты на упаковку.