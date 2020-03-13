Эксперт рассказал, когда может закончиться пандемия коронавируса

Есть надежда, что к лету пандемия может завершиться. Фото: Артем КИЛЬКИН.

И при каких условиях это может произойти

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Глава специальной экспертной комиссии госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Чжун Наньшань рассказал, когда может завершиться пандемия коронавируса, сообщает издание New York Post. Он считает, что это может произойти через несколько месяцев - в июне этого года.

83-летний эпидемиолог отмечает, что этот сценарий возможен только при принятии странами соответствующих мер. Они должны обеспечить выполнение определенных действий.

- Я призываю все страны следовать инструкциям Всемирной организации здравоохранения и прилагать усилия на национальном уровне, - подчеркнул эксперт.

Чжун Наньшань считает, что теплая погода может способствовать спаду распространения вируса. Однако нельзя рассчитывать только на погоду - все страны должны принять соответствующие меры.

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