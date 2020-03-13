7 ноября группа «Кино» выступит в «Минск-Арене»

Петь вместо Виктора Цоя никто не будет: на концерте зазвучит его голос, оцифрованный со старых записей, а на экране появится его изображение

Изменить размер текста: A A

Спустя 30 лет после распада культовой группы "Кино" трое музыкантов оригинального состава снова соберутся на сцене. Басист группы Александр Титов сообщил на своем YouTube-канале, что кроме двух запланированных концертов осенью 2020 года в Санкт-Петербурге и Москве будут еще два - в Минске и Риге. Оба назначены на ноябрь.

На сцену выйдут гитарист Юрий Каспарян, басисты Александр Титов и Игорь Тихомиров. Вместо Виктора Цоя петь никто не будет: на концертах зазвучит его голос со старых записей, а на экране появится его изображение.

Инициатором возрождения группы «Кино» стал сын Виктора Цоя Александр.

Напомним, Цой погиб в 1990 году, когда ему было всего 28 лет. Вскоре после этого группа прекратила свое существование. Один из своих последних концертов группа "Кино" дала на минском стадионе "Динамо" в мае 1989 года.