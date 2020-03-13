Украина закрывает границы для иностранцев

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В Украине из-за пандемии коронавируса было принято решение закрыть границы. 13 марта примерно в 15 часов появилось сообщение о том, что через 48 часов Украина закрывает границы для иностранных граждан. Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов во время брифинга:

- МИД предупредит сейчас все страны о том, что границы Украины для иностранцев закрывают на две недели. Через две недели, в зависимости того, каким образом будет развиваться ситуация, мы на заседании РНБО примем следующие решения, - отметил он.

Он обратился к украинцам с просьбой ограничить поездки за границу и сообщил о том, что те граждане Украины, которые находятся сейчас за пределами страны, будут иметь возможность вернуться на родину. Но если люди возвращаются из тех стран, где есть вспышка коронавируса, то будут проходить определенную проверку.

Поставлена задача, чтобы через неделю все пункты пропуска были обеспечены экспресс-тестами, благодаря которым можно определить наличие опасного вируса.

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