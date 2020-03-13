«Белавиа» отменяет около 70 рейсов в страны Европы, Азии и Россию

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В связи со вспышкой коронавируса, «Белавиа» отменяет порядка 70 рейсов в страны Европы, Азии и некоторые города России. Об этом сообщается на официальном сайте национального авиаперевозчика.

До 15 апреля 2020 года отменяются все полеты по направлению Минск-Рим-Минск и Минск-Милан-Минск.

До 31 марта отменяются рейсы по вторникам и четвергам из Минска в Тель-Авив и обратно. Полеты по воскресеньям осуществляются в штатном режиме.

С 1 марта по 1 апреля приостанавливаются все рейсы из Минска в Ашхабад и обратно.

Также отменяются некоторые рейсы в Баку, Ереван, Брюссель, Лондон, Будапешт, Франкфурт, Берлин, Ганновер, Мюнхен, Тбилиси, Нур-Султан, Алматы, Ригу, Вильнюс, Кишинев, Белград, Женеву, Харьков, Стокгольм, Хельсинки, Париж, Ниццу, Прагу и Таллинн.

Отменены полеты в некоторые города России: Нижний Новгород, Калининград, Воронеж, Краснодар, Ростов-на-Дону, Казань и Сочи.

В случае, если рейс не состоится, у пассажира есть выбор: получить полный возврат средств за билет или переоформить его по тому же маршруту в пределах одного класса обслуживания. В Инстаграме «Белавиа» сообщается, что в связи с большим количеством запросов, переоформление полета будет производиться до вылета рейса. А возвраты денег – до 30 апреля 2020 года.