Медики говорят, что в группе риска находятся пожилые люди. Фото REUTERS.

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В пятницу, 13 марта, в Украине подтвердили первую смерть от коронавируса. Жертвой пандемии стала 71-летняя женщина из Житомирской области, об этом официально сообщил Минздрав Украины.

Отмечается, что ее близкие родственники и люди, с которыми она контактировала, находятся под наблюдением врачей.

Известно, что пенсионерка 1 марта вернулась из Польши, гостила у родственников во Львове, приехала домой в Радомышль, побывала в церкви.

Плохо она почувствовала себя к 12 марта. Ее положили в больницу, а под домашнюю изоляцию попали 22 человека, с которыми она контактировала.

Медики отмечают, что умершая женщина находилась в группе риска - старшее поколение наиболее уязвимо.

В зоне наименьшего риска находятся люди в возрасте от 10 до 39 лет. Для них вероятность заболевания - 0,2%. Для 40-49-летних - 0,3%; для 50-59-летних - 1,3%; для 60-69-летних - 3,4%, для 70-79-летних - 7,8%. В зоне наибольшего риска - люди в возрасте 80+, для них этот показатель составляет 13,5%

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