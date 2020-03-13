Ночью на Минском море ураганный ветер унес плавучую баню с людьми

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ЧП произошло в ночь с 12 на 13 марта на Заславском водохранилище недалеко от Минска, сообщили ресурсу «Минск-Новости» в городском ОСВОДе.

Спасателям около 10 часов вечера позвонили сотрудники отеля «Ривьера» и рассказали, что в Ратомском заливе сильный ветер «сорвал с якоря» плавучую баню-дом «Аквилон». В этом момент в баньке попариться пожелали три мужчины, отдыхающих унесло в "открытое" Минское море.

– По тревоге были вызваны спасатели, операцию возглавил начальник станции «Заславль 2» Петр Третьяков. На поиски людей на плавучем доме вышли две поисковые группы из обеих спасательных станций в Заславле, они шли на катерах. Задача была не из легких – ураганный ветер поднимал 1,5- метровые волны и выше, – рассказали в ОСВОДе.

К 23.00 часам удалось найти уплывший «Аквилон», баню отнесло на пять метров от места швартовки, мужчины, которых унесло вместе с плавучей баней, были на борту, они не пострадали, но страха натерпелись, их доставили на берег.

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