В Могилевском суде обвиняемый нанес себе раны и сопротивлялся, когда оказывали медпомощь, он умер в больнице

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ЧП произошло в здании суда в Могилеве во вторник, 10 марта, проинформировала belta.by со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета.

Обвиняемый был помещен в камеру временного содержания в суде Октябрьского района областного города. Находясь в камере, 44-летний мужчина нанес себе несколько телесных повреждений, ему попытались оказать первую медпомощь, но он не позволял перевязать ему раны, оказывал активное сопротивление.

– Пострадавшего госпитализировали, но раны оказались несовместимы с жизнью, он умер в больнице спустя несколько дней в четверг, 12 марта, – уточнили в УСК.

В личных вещах погибшего была найдена предсмертная записка. По факту разбирательства СК проводит проверку, эксперты осмотрели погибшего – на его теле нет иных ран, кроме повреждений, которые он сам себе причинил. Также назначены и иные судмедэкспертизы. Следователи не уточняют, по какой статье УК мужчина проходил обвиняемым, но известно, что ранее у него уже была судимость.

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