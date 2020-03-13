Видеофакт. Взрыв и пожар в гаражном кооперативе Минска

На улице Лынькова в Минске произошел пожар на гаражах. Фото: МЧС.

Повреждены три машины и три гаража, люди, к счастью, не пострадали

Изменить размер текста: A A

Возгорание произошло в одном из гаражных кооперативов белорусской столицы в минувший четверг, 12 марта. Об этом проинформировала пресс-служба МЧС.

– В одном из гаражей в кооперативе по адресу улица Лынькова, 6, проводились сварочные работы, из-за чего взорвалась газовоздушная смесь, затем начался пожар. Когда по вызову прибыли подразделения спасателей уже горели два гаража примерно на площади 20 квадратных метров, – пояснили в пресс-службе.

В двух загоревшихся гараж находились автомобили, еще в двух расположенных рядом гаражах были взрывом повреждены перекрытия примерно на 40 квадратах.

– На месте работали не только спасатели и спецтехника, но присутствовала кинологическая служба. Возгорание было оперативно локализовано и ликвидировано. Среди граждан пострадавших нет, однако сгорели три авто – машины в гаражах и одна припаркованная рядом иномарка, а также серьезные повреждения в трех гаражах, – добавили в МЧС.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Бресте из-за взрыва начался пожар, и рухнуло 200 квадратных метров гаражей.

Во время происшествия пострадали три человека, их госпитализировали (подробности).

Видеофакт. Прямо на ходу загорелся Ford, к машине побежали с огнетушителями сотрудники ГАИ и очевидцы.

ЧП произошло в Бресте (подробности).