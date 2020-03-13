Видеофакт. Взрыв и пожар в гаражном кооперативе Минска
Возгорание произошло в одном из гаражных кооперативов белорусской столицы в минувший четверг, 12 марта. Об этом проинформировала пресс-служба МЧС.
– В одном из гаражей в кооперативе по адресу улица Лынькова, 6, проводились сварочные работы, из-за чего взорвалась газовоздушная смесь, затем начался пожар. Когда по вызову прибыли подразделения спасателей уже горели два гаража примерно на площади 20 квадратных метров, – пояснили в пресс-службе.
В двух загоревшихся гараж находились автомобили, еще в двух расположенных рядом гаражах были взрывом повреждены перекрытия примерно на 40 квадратах.
– На месте работали не только спасатели и спецтехника, но присутствовала кинологическая служба. Возгорание было оперативно локализовано и ликвидировано. Среди граждан пострадавших нет, однако сгорели три авто – машины в гаражах и одна припаркованная рядом иномарка, а также серьезные повреждения в трех гаражах, – добавили в МЧС.
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12.03.2020 ПОЖАР в ГАРАЖЕ МИНСК ул.Лынькова 6.
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