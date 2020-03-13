БелЖД из-за коронавируса вводит усиленный дезинфекционный режим

Для этого даже создали специальный штаб

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В Белорусской железной дороге приняли необходимые меры для профилактики и защиты от коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе БелЖД.

Заниматься всеми профилактическими мероприятиями и координировать меры будет специально созданный штаб по борьбе с COVID-19, который возглавил главный инженер БелЖД.

– План по профилактике и содействию нераспространению вируса разработан по рекомендациям Минздрава. На железнодорожных вокзалах, подвижных составах, столовых, спортивно-культурных центрах, а также в подразделениях санаторно-оздоровительного направления и во всех санитарных и бытовых помещениях предприятий БелЖД будет осуществляться усиленный дезинфекционный режим, – пояснили в пресс-службе.

Что это означает на практике? На вокзалах и в поездах будут кратно чаще проводить дезинфекции и влажные уборки, обрабатывая дезраствором санузлы, салоны, тамбуры, сиденья, подлокотники, двери, ручки, поручни, оконные стекла и рамы, полки для багажа, стены, трубы и так далее. Во всех помещениях установили доступные дозаторы с дезинфектором для рук.

– Если во время движения в поезде локомотивной тяги будет выявлен пассажир с вирусными симптомами, у сотрудников БелЖД есть противоэпидемические укладки, чтобы провести экстренные мероприятия, – добавили в пресс-службе перевозчика.

В международных поездах проводят анкетирование пассажиров о их маршруте следования, обращают пристальное внимание на простуженных граждан и при необходимости сообщают медикам.

БелЖД сейчас особо тесто контактирует с Погранкомитетом и Таможкомитетом, а также с администрациями железных дорог партнерских стран, как относительно нераспространения коронавируса, так и по организации движения поездов.

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