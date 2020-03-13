Видеофакт. Ночная погоня в Барановичах: задержали пьяного на Peugeot
В Барановичах нетрезвый водитель спровоцировал погоню по ночному городу, об этом пресс-служба УВД Брестского областного исполкома проинформировала в официальной группе во ВКонтакте в пятницу, 13 марта.
Инцидент произошел в темное время суток, примерно в 21.50 часов. На перекрестке улиц Профессиональной и Чернышевского патрульные заметили промчавшуюся мимо «Пежо 406». Сотрудники ГАИ на двух машинах начали преследование с включенными проблесковыми маячками, правоохранителям пришлось несколько раз по громкоговорителю потребовать водителя остановиться.
– Водитель «Пежо» пытался скрыться, машина была остановлена уже на Слонимском шоссе. Во время разговора с нарушителем появилось подозрение, что автолюбитель в нетрезвом состоянии, его доставили в Барановичский межрайдиспансер на медосвидетельствование – прибор показал 1,15 промилле алкоголя в выдыхаемом воздухе, – уточнили правоохранители.
В Госавтоинспекции уточнили, что за нарушения 49-летнего водителя лишили водительского удостоверения на три года и назначили штраф – 50 базовых величин.
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Преследование "Пежо" в Барановичах..
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