«Мы будем вместе несмотря ни на что!»: из-за коронавируса Би-2 отменили зарубежные гастроли, но сыграют бесплатный концерт для всех онлайн

Об этом представители группы сообщили в Facebook

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Коронавирус объявлен пандемией, страны закрывают границы, усиливают контроль. По всему миру отменяются культмассовые, спортивные, научные мероприятия – все для того, чтобы предотвратить дальнейшее распространение COVID-2019.

Так случилось и с группой Би-2, которая была вынуждена отменить из-за эпидемии коронавируса живые концерты. У бэнда ближайшие рок-концерты должны были состояться в Бамберге, Дюссельдорфе, Таллине, но они отменились. В пятницу, 13 марта, музыканты сообщили о принятом решении, уникальном в свете данных событий решении, – концерте онлайн.

– Пока откладываются наши встречи вживую — сыграем бесплатный онлайн-концерт! Мы с вами победим любые пандемии! – торжественно сообщили на странице Facebook Би-2.

Виртуальный концерт состоится уже в следующую пятницу, 20 марта. Доступ на платформу будет полностью бесплатным. В группе пояснили, что сейчас пока музыканты плотно занимаются подготовкой этого онлайн-выступления, просчитывают технические и организационные моменты. Но всю подробную информацию сообщат совсем скоро.

– В сложные времена жизненно необходимо помнить и поддерживать друг друга. Мы вместе, друзья! Держитесь и берегите себя! – послали напутствие музыканты.

В комментариях под постом поклонники Би-2 встретили новость с восторгом: «Самая радостная новость за последние дни!», «Я не ошибся с выбором своих кумиров!», «У нас отменили концерт, а теперь подарок дочери на 18-летие все-таки будет».

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