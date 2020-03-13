2020-03-13T21:10:17+03:00
Политика
КП Беларусь

«Мы будем вместе несмотря ни на что!»: из-за коронавируса Би-2 отменили зарубежные гастроли, но сыграют бесплатный концерт для всех онлайн

Об этом представители группы сообщили в Facebook
Надежда БУТОВИЧ
Поделиться:
Би-2 первыми из музыкантов компенсируют отмененные из-за коронавируса концерты онлайн-выступлением.Би-2 первыми из музыкантов компенсируют отмененные из-за коронавируса концерты онлайн-выступлением.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Изменить размер текста:

Коронавирус объявлен пандемией, страны закрывают границы, усиливают контроль. По всему миру отменяются культмассовые, спортивные, научные мероприятия – все для того, чтобы предотвратить дальнейшее распространение COVID-2019.

Так случилось и с группой Би-2, которая была вынуждена отменить из-за эпидемии коронавируса живые концерты. У бэнда ближайшие рок-концерты должны были состояться в Бамберге, Дюссельдорфе, Таллине, но они отменились. В пятницу, 13 марта, музыканты сообщили о принятом решении, уникальном в свете данных событий решении, – концерте онлайн.

– Пока откладываются наши встречи вживую — сыграем бесплатный онлайн-концерт! Мы с вами победим любые пандемии! – торжественно сообщили на странице Facebook Би-2.

Виртуальный концерт состоится уже в следующую пятницу, 20 марта. Доступ на платформу будет полностью бесплатным. В группе пояснили, что сейчас пока музыканты плотно занимаются подготовкой этого онлайн-выступления, просчитывают технические и организационные моменты. Но всю подробную информацию сообщат совсем скоро.

– В сложные времена жизненно необходимо помнить и поддерживать друг друга. Мы вместе, друзья! Держитесь и берегите себя! – послали напутствие музыканты.

В комментариях под постом поклонники Би-2 встретили новость с восторгом: «Самая радостная новость за последние дни!», «Я не ошибся с выбором своих кумиров!», «У нас отменили концерт, а теперь подарок дочери на 18-летие все-таки будет».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Конкурс «Комсомолки»! Выберите песню Би-2, которую музыканты исполнят на концерте в Минске 6 июня 2020 года.

Новую программу NewBest музыканты отыграют на стадионе «Динамо» для 35 тысяч фанатов (подробности).

Много фото: На «Минск-Арена» Би-2 под симфоническую музыку дали потрясный бал вампиров.

Билеты на готичный концерт продали в рекордные сроки (подробности).

Еще больше материалов по теме: «Русский рок: досье KP.RU»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Польша закрывает границы в связи с эпидемией коронавируса – иностранцы в страну въехать не смогут
В Витебске в военной части из-за коронавируса госпитализирован офицер, в части проводят санэпидзачистку
Опять по шпалам иду по привычке: на границе задержали польку, которая пошла не в ту сторону
«Мы будем вместе несмотря ни на что!»: из-за коронавируса Би-2 отменили зарубежные гастроли, но сыграют бесплатный концерт для всех онлайн
Видеофакт. Ночная погоня в Барановичах: задержали пьяного на Peugeot
БелЖД из-за коронавируса вводит усиленный дезинфекционный режим
Видеофакт. Взрыв и пожар в гаражном кооперативе Минска
В Могилевском суде обвиняемый нанес себе раны и сопротивлялся, когда оказывали медпомощь, он умер в больнице
Ночью на Минском море ураганный ветер унес плавучую баню с людьми
В Украине подтвердили первую смерть от коронавируса
«Белавиа» отменяет около 70 рейсов в страны Европы, Азии и Россию
Украина закрывает границы для иностранцев
7 ноября группа «Кино» выступит в «Минск-Арене»
Эксперт рассказал, когда может закончиться пандемия коронавируса