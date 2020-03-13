2020-03-13T21:41:16+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Опять по шпалам иду по привычке: на границе задержали польку, которая пошла не в ту сторону

Женщина шла в Польшу по железной дороге, но перепутала направление
Надежда БУТОВИЧ
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Женщина вместо родного поселка в Польше дошла по рельсам до Беларуси. Фото: ГПК.Женщина вместо родного поселка в Польше дошла по рельсам до Беларуси. Фото: ГПК.
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Курьезный инцидент произошел на белорусско-польской границе в пятницу, 13 марта. Об этом сообщила пресс-служба Государственного пограничного комитета.

Пограничники, наблюдающие за изображением с камер видеонаблюдения в пункте пропуска, заметили ночью на рельсах темный силуэт. Неизвестный нарушитель шел по рельсам в Беларусь.

– Женщину задержали в 15 метрах от госграницы. Нарушительницей оказалась гражданка Польши. Как она рассказала во время разбирательства, в тот вечер она гостила в городе Кузница и опоздала на последнюю электричку. Домой решила идти пешком и по шпалам, чтобы не сбиться с пути. Одно но – изначально пошла в противоположную от дома сторону, – пояснили в ГПК.

Против нарушительницы начали административный процесс, за незаконное пересечение госграницы и нарушение погранрежима ей грозит депортация и запрет въезда в нашу страну на 5 лет.

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