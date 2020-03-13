В Витебске в военной части из-за коронавируса госпитализирован офицер, в части проводят санэпидзачистку
В больницу Витебской области был госпитализирован один из военнослужащих. Об этом пресс-служба Министерства здравоохранения Беларуси сообщила в официальном Telegram-канале в пятницу, 13 марта.
Мужчина совершал поездку в Италию и сейчас был размещен в медучреждение для дообследования.
– На сегодняшний день самочувствие госпитализированного военного является нормальным. В войсковой части уже завершено проведение необходимых противоэпидемических мероприятий, – уточнили в пресс-службе.
Напомним, на сегодня в Беларуси коронавирусом заболели 27 человек и трое были выписаны после полного выздоровления от COVID-19.
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