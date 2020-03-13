Польша закрывает границы в связи с эпидемией коронавируса – иностранцы в страну въехать не смогут

Премьер Польши Матеуш Моравецки рассказал о мерах, которые страна предпринимает для борьбы с распространением коронавируса. Фото: Kancelaria Premiera @PremierRP

Международные поезда и перелеты отменяются, вводится правило больше 50 не собираться

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Об этом в пятницу 13 марта вечером на пресс-конференции заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецки.

– Мы решили ввести положение эпидемической угрозы. Мы предпринимаем очень конкретные меры. Вводим полный контроль на всех польских границах, - сказал премьер Польши. - Решение о закрытии границ мы принимаем на 10 дней с возможностью продления.

Речь идет как о границе со странами ЕС, так и о восточной границе с Беларусью и Украиной.

Граница будет закрыта с воскресенья 15 марта. Иностранцы в страну въехать не смогут - кроме тех, кто связаны с Польшей обязательствами (работа, вид на жительство). Однако всех въезжающих, в том числе и поляков, будут помещать на 14-дневный карантин.

– Если вы не являетесь гражданином Польши, то сейчас не время проведывать знакомых. С сожалением вынужден сообщить, что граница закрыта, - подтвердил министр внутренних дел Мариуш Каминьски.

Временно приостанавливаются международные перелеты и железнодорожные поезда. Транспорт внутри страны будет работать в обычном режиме. Автомобильное сообщение остается, но санитарный контроль на въезде будет усилен. Ввоз товаров не прекратится, пообещали в правительстве.

Однако вводится ограничение на работу торговых и развлекательных центров, а также ресторанов. Останутся работать только обычные магазины, банки, организации, которые оказывают бытовые услуги. Кафе и рестораны смогут предлагать еду на вынос.

В ближайшее время Польшу будет обязывать карантинное правило: в группы больше 50 человек не собираться. Под запретом оказались как светские, так и религиозные мероприятия.

– К сожалению, в ближайшие дни мы ожидаем волну заболеваний. Без этих решений эта волна могла бы выйти из-под контроля. Мы не можем этого позволить, - объясняет премьер-министр Моравецки.

По последней информации, в Польше уже 50 случаев заражения коронавирусом. Он распространился по стране за 7 дней. Уже есть одна жертва - в Познани через 4 дня после того, как тест подтвердил наличие в ее организме нового вируса COVID-19, умерла 57-летняя пациентка.

Министр здравоохранения Польши заявил, что вирус опасен, и выступил с лозунгом: останься дома.