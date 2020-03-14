Минздрав рассказал, почему в белорусских школах не планируют вводить карантин из-за коронавируса.

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Об этом на пресс-конференции сообщила замначальника отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики Минздрава Инна Карабан. Если ребенок заболевает коронавирусом, болезнь у него протекает практически бессимптомно.

- Даже не практически, а вообще бессимптомно, — подчеркнула Карабан. По этой причине в Беларуси пока не планируют отправлять на карантин школьников. Вместе с тем, специалист рассказала, что в связи с эпидемией в учреждениях образования Беларуси введен усиленный санитарно-эпидемиологический контроль.

Начальник главного управления организации медицинской помощи и экспертизы Минздрава Елена Богдан добавила, что Беларусь справляется со сложившейся эпидемиологической ситуацией принятыми мерами реагирования при чрезвычайных ситуациях.

- Мы не видим лавинообразного роста заболеваемости и выявляем вирус у контактов первого уровня. В случае выявления вируса на второй, третий, четвертый день изоляции человека, он не представляет никакой опасности для общества, — заявила специалист.

По данным Минздрава, в больницах сейчас 24 пациента с подтвержденным COVID-19. Один — в состоянии средней степени тяжести. На медконтроле находятся 225 человек, которые контактировали с заболевшими COVID-19.