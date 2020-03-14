«Утром проснулись – и глазам свои не поверили!» В Гродно и по всей стране 14 марта началась зима и завыла вьюга! (фото)
Пару дней назад все обсуждали первые грозы. Они по большей части страны прогремели 12 марта. И вот очередной погодный сюрпризик. Утром 14 марта гродненцы проснулись, посмотрели в окно – а там зима. Самая настоящая. С сугробами, а кое где – и с заваленными деревьями. Ветер дул с такой скоростью, что крушил все на своем пути.
Сейчас гродненцы чистят дорожки от снега и фотографируют первые цветы под сугробами.
Как вам такой март? Фото: соцсети
Настоящая зима. Фото: соцсети
Снег в субботу 14 марта синоптики обещают по всей стране. Фото: соцсети
Распустившиеся цветы и растения под снегом на фото - хит этой субботы. Фото: соцсети
Кому этой зимой не хватило снега? Ловите! Фото: соцсети
К счастью, люди от ненастья не пострадали. Но пару автомобилей, на которые рухнули те самые деревья, повреждены.
На дорогах работает коммунальная техника. Водителей призывают быть осторожными в таких погодных условиях.
Как сообщает Белгидромет, сегодня по всей территории Беларуси ожидается сильный ветер и мокрый снег, в отдельных районах ночью температура может опуститься до -9°С. Днем будет теплее, но из-за сильного ветра ощущения будут как при -8...-10°С.
Будьте осторожны.
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