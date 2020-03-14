2020-03-14T11:22:15+03:00
Общество
КП Беларусь

«Утром проснулись – и глазам свои не поверили!» В Гродно и по всей стране 14 марта началась зима и завыла вьюга! (фото)

Весь Гродно с самого утра фотографирует редкое для этой зимы, и уж тем более для весны явление. Другие города - на подходе!
Ольга ИВАШЕНКО
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В Гродно утром выпал снег. А вскоре пройдет и по всей стране.Фото: соцсети.В Гродно утром выпал снег. А вскоре пройдет и по всей стране.Фото: соцсети.
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Пару дней назад все обсуждали первые грозы. Они по большей части страны прогремели 12 марта. И вот очередной погодный сюрпризик. Утром 14 марта гродненцы проснулись, посмотрели в окно – а там зима. Самая настоящая. С сугробами, а кое где – и с заваленными деревьями. Ветер дул с такой скоростью, что крушил все на своем пути.

Сейчас гродненцы чистят дорожки от снега и фотографируют первые цветы под сугробами.

Как вам такой март? Фото: соцсети

Как вам такой март? Фото: соцсети

Настоящая зима. Фото: соцсети

Настоящая зима. Фото: соцсети

Снег в субботу 14 марта синоптики обещают по всей стране. Фото: соцсети

Снег в субботу 14 марта синоптики обещают по всей стране. Фото: соцсети

Распустившиеся цветы и растения под снегом на фото - хит этой субботы. Фото: соцсети

Распустившиеся цветы и растения под снегом на фото - хит этой субботы. Фото: соцсети

Кому этой зимой не хватило снега? Ловите! Фото: соцсети

Кому этой зимой не хватило снега? Ловите! Фото: соцсети

К счастью, люди от ненастья не пострадали. Но пару автомобилей, на которые рухнули те самые деревья, повреждены.

На дорогах работает коммунальная техника. Водителей призывают быть осторожными в таких погодных условиях.

Как сообщает Белгидромет, сегодня по всей территории Беларуси ожидается сильный ветер и мокрый снег, в отдельных районах ночью температура может опуститься до -9°С. Днем будет теплее, но из-за сильного ветра ощущения будут как при -8...-10°С.

Будьте осторожны.

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На предстоящих выходных ждем от погоды новых сюрпризов!14-15 марта по ощущениям будет до -10 градусов мороза, говорят ученые. На дорогах ожидаем гололед и «день жестянщика». Почему зима вдруг вернулась, читайте в "Комсомолке". Мы для вас уже все узнали. (ПОДРОБНЕЕ)

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