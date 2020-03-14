2020-03-14T11:51:14+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Гродненском районе пьяный велосипедист попал под колеса микроавтобуса

Пострадавший получил серьезные травмы, но жив
Ольга ИВАШЕНКО
Поделиться:
В Гродненском районе пьяный велосипедист попал под колеса микроавтобуса.В Гродненском районе пьяный велосипедист попал под колеса микроавтобуса.
Изменить размер текста:

ЧП случилось 13 марта примерно в 10.00 на 118-м км трассы Слоним - Мосты - Скидель - граница Литвы. Водитель микроавтобуса ехал со стороны деревни Лозы в сторону агрогородка Озеры.

Установлено, что велосипедист был пьян.

Установлено, что велосипедист был пьян.

- По предварительным данным, велосипедист 1975 года рождения ехал по дороге в попутном направлении и передвигался по краю проезжей части. Но в момент, когда с ним поравнялся микроавтобус, внезапно сместился левее. Произошел наезд на велосипедиста, - прокомментировали в ГАИ УВД Гродненского облисполкома. – Уже установлено, что в момент аварии велосипедист был в состоянии алкогольного опьянения.

С серьезными травмами пострадавшего госпитализировали в больницу. По факту ДТП возбуждено уголовное дело.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
«Белавиа» приостанавливает полеты еще в три страны: Украину, Польшу и Кипр
Студентов БГУ, которые могли оказаться контактерами второго уровня с заболевшим коронавирусом, поместили в больницы на обследование
В Гродненском районе пьяный велосипедист попал под колеса микроавтобуса
«Утром проснулись – и глазам свои не поверили!» В Гродно и по всей стране 14 марта началась зима и завыла вьюга! (фото)
Минздрав рассказал, почему в белорусских школах не планируют вводить карантин из-за коронавируса
Польша закрывает границы в связи с эпидемией коронавируса – иностранцы в страну въехать не смогут
В Витебске в военной части из-за коронавируса госпитализирован офицер, в части проводят санэпидзачистку
Опять по шпалам иду по привычке: на границе задержали польку, которая пошла не в ту сторону
«Мы будем вместе несмотря ни на что!»: из-за коронавируса Би-2 отменили зарубежные гастроли, но сыграют бесплатный концерт для всех онлайн
Видеофакт. Ночная погоня в Барановичах: задержали пьяного на Peugeot
БелЖД из-за коронавируса вводит усиленный дезинфекционный режим
Видеофакт. Взрыв и пожар в гаражном кооперативе Минска
В Могилевском суде обвиняемый нанес себе раны и сопротивлялся, когда оказывали медпомощь, он умер в больнице
Ночью на Минском море ураганный ветер унес плавучую баню с людьми
В Украине подтвердили первую смерть от коронавируса
«Белавиа» отменяет около 70 рейсов в страны Европы, Азии и Россию
Украина закрывает границы для иностранцев
7 ноября группа «Кино» выступит в «Минск-Арене»
Эксперт рассказал, когда может закончиться пандемия коронавируса