В Гродненском районе пьяный велосипедист попал под колеса микроавтобуса

Изменить размер текста: A A

ЧП случилось 13 марта примерно в 10.00 на 118-м км трассы Слоним - Мосты - Скидель - граница Литвы. Водитель микроавтобуса ехал со стороны деревни Лозы в сторону агрогородка Озеры.

Установлено, что велосипедист был пьян.

- По предварительным данным, велосипедист 1975 года рождения ехал по дороге в попутном направлении и передвигался по краю проезжей части. Но в момент, когда с ним поравнялся микроавтобус, внезапно сместился левее. Произошел наезд на велосипедиста, - прокомментировали в ГАИ УВД Гродненского облисполкома. – Уже установлено, что в момент аварии велосипедист был в состоянии алкогольного опьянения.

С серьезными травмами пострадавшего госпитализировали в больницу. По факту ДТП возбуждено уголовное дело.